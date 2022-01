Comincia la Coppa Italia per il Milan che nella sfida che porta ai quarti di finale incontrerà il Genoa. Ci si mette anche la Coppa Italia a creare grattacapi per Pioli in un periodo delicato e denso di partite. I rossoneri hanno iniziato l'anno alla grande nonostante le assenze per infortunio, il Calciomercato fermo e le positività al Covid. I rossoneri sono reduci dalla brillante vittoria in laguna in cui il Milan ha vinto e convinto contro il Venezia. In casa il Milan ha iniziato l'anno il 6 gennaio contro la Roma di Mourinho vincendo per 3-1.

Il Genoa arranca in campionato e la Coppa Italia potrebbe dare l'entusiasmo necessario per il resto della stagione. Shevchenko e il suo vice Mauro Tassotti rischiano di abbandonare il timone del Genoa dopo pochi mesi. Per la prima volta l'ex numero 7 rossonero trona a San Siro da avversario e sicuramente qualche emozione extra la vivrà. La sua idea di calcio non è ancora entrata nei meccanismi del Grifone e la sconfitta casalinga contro lo Spezia pesa come un macigno nella valutazione dell'allenatore. Shevchenko in dicembre ha già affrontato il 'suo Milan' perdendo a Marassi per 3-0. Pioli invece predica "continuità di prestazione e nessun calo a livello mentale". Il tecnico rossonero dovrebbe ricorrere al turnover in attacco facendo giocare chi ha calcato il campo per meno minuti nel corso di questo inizio di stagione.

Sicuro assente Ibrahimovic che deve scontare la squalifica. Altri 8 sono assenti tra impegni di Coppa d'Africa e indisponibilità mediche. Una maglia da titolare dovrebbe spettare a Daniel Maldini, talenta ancora non esploso e per ora poco utilizzato. In porta potrebbe fare il suo esordio Mirante. Tatarusanu e Tomori si sono negativizzati dal virus e dovrebbero essere a disposizione.

L'arbitro della partita sarà il signor Aureliano della sezione CAN di Bologna.

Milan: i giocatori a disposizione di Mister Pioli

in attesa di comunicazione

Genoa i convocati per la sfida di San Siro contro il Milan:

Portieri: Marchetti, Semper, Sirigu.

Difensori: Bani, Hefti, Masiello, Ostigard, Portanova, Vasquez,

Centrocampisti: Badelj, Cassata, Galdames, Ghiglione, Melegoni, Sturaro, Toure.

Attaccanti: Buksa, Caicedo, Destro, Ekuban, Pandev, Vanheusden, Yeboah.

Milan - Genoa le quote per il passaggio ai quarti di Coppa Italia

Il Milan gode nettamente dei favori del pronostico (1,27) che vedono invece di molto sfavorito il Genoa (11) e l'eventualità di un pareggio si assesta proprio nel mezzo a 5,50. La quota GOL è a 2,15 mentre la NOGOL a 1,65 come l'over 2,5. L'over 3,5 invece viene pagato 2,55 la posta in palio. Il risultato esatto più probabile è il 2-0 per il Milan a 6 seguito a 7 dal 3-0. Basse le quote 'primo marcatore' per il Milan con Olivier Giroud a 4 seguito da Rebic e Leao a 5. Per il Genoa Destro, Caicedo e Pandev hanno le stesse probabilità a 11.