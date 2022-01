Quando si incontrano Milan e Juventus è sempre big match. Chi prova a dare meno enfasi alla partita potrà dire che vale sempre 3 punti, come tutte le altre partite, ma quella tra Milan e Juventus non può essere mai una partita banale. La partita valevole per la 23ma giornata di Serie A rappresenta un vero spartiacque per gli obiettivi stagionali di entrambe le squadre. La partita arriva anche in un momento 'particolare', nel bel mezzo del calcio mercato e prima della sosta per lo stage delle nazionali. Il Milan arriva alla sfida con una rabbia agonistica per colpa della "sfortunata" partita contro lo Spezia.

La Juventus vuole continuare a trovare compattezza e continuità di risultati per rientrare nel giro delle prime 4. Per lo stesso motivo il Milan deve stare molto attento perchè in caso di sconfitta si troverebbe risucchiato nella sfida per un posto Champions e direbbe, quasi definitivamente, addio ai sogni scudetto. Assenze nobili per entrambe le squadre, per il Milan Kjær, Tomori e Kessiè mentre per la Juventus Chiesa e Bonucci. Le sfide nella sfida sono molteplici, da Ibrahimovic a Dybala entrambi in un momento particolare con le proprie squadre, ma il duello più interessante sarà quello tra Theo Hernandez e Cuadrado. Due frecce sulla fascia che si incontreranno e dove si ingaggeranno numerosi duelli.

Interessante anche il duello tra Locatelli e Tonali. Da quei piedi ci si aspetta molto e ci si augura siano molto ispirati. Il Milan non vince dalla partita contro il Venezia. Per quanto riguarda le formazioni, il Milan avrà scelte obbligate in difesa con Romagnoli e Kalulu, Theo Hernandez sicuri di una maglia da titolare mentre Calabria pare favorito su Florenzi.

A centrocampo Tonali torna a guidare il centrocampo affiancato da Krunic con ogni probabilità mentre Bakayoko si dovrebbe sedere in panchina. In panchina dovrebbe esserci anche Bennacer reduce dall'eliminazione in coppa d'Africa della sua Algeria. Nella trequarti Pioli dovrebbe schierare la formazione tipo (Saelemaekers - Brahim Diaz - Leao) alle spalle di Ibrahimovic.

Allegri dovrebbe utilizzare un modulo speculare rispetto al 4-2-3-1 del Milan con Morata che guiderà l'attacco. Sulla trequarti McKennie a sinistra, Dybala centrale che agirà da sotto punta e a destra Cuadrado. Dovrebbero partire titolari gli ex rossoneri De Sciglio e Locatelli. Bentancur affiancherà il centrocampista ex rossonero. In difesa vista l'assenza di Bonucci, Chiellini affiancherà De Ligt. Dopo la beffa dell'arbitraggio di Serra, dopo la positività al covid di Orsato, toccherà all'arbitro Marco Di Bello dirigere l'incontro. Di Bello fa parte della CAN di Brindisi.

Juventus: i convocati di Mister Allegri per la partita di San Siro contro il Milan

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Rugani.

Centrocampisti: Arthur, McKennie, Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski.

Attaccanti: Morata, Dybala, Kean, Kaio Jorge, Akè.

Milan - Juventus il pronostico e le quote:

Le quote della partita non si distanziano di molto con il Milan che vanta il favore a 2,75 mentre la vittoria esterna della Juventus a 2,85 e il pareggio a 3,10. La quota GOL vede il suo valore abbassarsi a 1,75 con la quota NOGOL altrettanto bassa a 1,90.

L'over 2,5 risulta più alto rispetto al solito a 2,10 con l'over 3,5 a 3,10. I bookmakers non prevedono tanti gol nel match con il risultato esatto 1-1 a 5,5 seguito dalla vittoria per un solo gol o del Milan o della Juventus a 8,75. La scommessa sul primo marcatore dell'incontro vede alla stessa quota Paulo Dybala e Zlatan Ibrahimovic a 4,75. A 3,10 viene pagata la quota che l'arbitro guardi il VAR mentre a 1,32 l'opzione che l'arbitro non debba ricorrere al utilizzo del VAR.