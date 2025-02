Dopo la vittoria in campionato contro il Cagliari, la Juventus vuole essere protagonista anche in Coppa Italia e difendere il trofeo. Mercoledì ore 21:00 all'Allianz Stadium, i bianconeri ospitano l'Empoli negli ottavi di finale della competizione. Possibile turnover per Motta che potrebbe dare una chance a Perin, Nico Gonzalez e Mbangula che si candidano per una maglia dal primo minuto.

Juve, out Cambiaso e Douglas Luiz. Thuram e Kolo Muani dal primo minuto

Il 4-2-3-1 continua ad essere la base di partenza con mister Motta che potrebbe fare delle turnazioni in vista dei prossimi impegni in campionato.

In attacco dopo la panchina dell'Unipos Domus, torna Kolo Muani. Il francese dovrebbe completare il tridente assieme a Nico Gonzalez e Mbangula. A centrocampo si va verso la conferma di Locatelli che dovrebbe esser affiancato da Thuram. Indisponibile Douglas Luiz che nel match di campionato ha accusato un problema all'adduttore. Unico ballottaggio sulla trequarti con Koopmeiners che al momento resta favorito su Mckennie.

In difesa, scelte obbligate viste le assenze per infortunio di Cambiaso e Savona. Per questo, si va verso la conferma di Gatti e Kelly come coppia centrale mentre sulle corsie spazio a Rouhi e Weah, vero jolly di Thiago Motta. In porta occasione per Perin.

3-5-2 per l'Empoli: in attacco Colombo e Kouame

Momento complicato per l'Empoli che arriva alla sfida con la Juventus in una posizione di classifica difficile dopo il 5-0 rimediato dall'Atalanta.

Per questo mister D'Aversa cerca una reazione ed una prestazione positiva, in vista anche della delicata sfida di campionato contro il Genoa che potrebbe risultare fondamentale in ottica salvezza.

3-5-2 per i toscani con il tandem offensivo che dovrebbe esser composto da Colombo e Kouame, in vantaggio su Esposito.

A centrocampo, spazio a Grassi nel ruolo di play davanti alla difesa. L'ex Napoli e Parma dovrebbe esser coadiuvato da Maleh ed Henderson viste le assenze per infortunio di Anjorin e Fazzini mentre sulle corsie confermati Cacace e Gyasi.

In difesa ancora out Viti ed Ismaijli. Per questo, linea a tre formata dall'ex De Sciglio, Goglichidze e Pezzella. Tra i pali, rientro per Vazquez.

Statistiche e probabili formazioni

Sono 17 i precedenti tra tutte le competizioni tra le due compagini. Sono 12 i successi bianconeri contro le sole 2 vittorie dei toscani. Nelle ultime tre sfide, però l'Empoli è rimasto imbattuto contro la Vecchia Signora. Nell'ultima sfida in campionato disputatasi all'Allianz, il match terminò con il risultato di 1-1 con le reti di Milik e Baldanzi.

Juventus(4-2-3-1): Perin; Weah, Gatti, Kelly, Rouhi; Locatelli, Thuram; Mbangula, Koopmeiners, N.Gonzalez; Kolo Muani.

Empoli(3-5-2): Vazquez; De Sciglio, Goglichidze, Pezzella; Gyasi, Maleh, Grassi, Henderson, Cacace; Kouame, Colombo.