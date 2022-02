Zlatan Ibrahimovic si avvicina al rientro in campo. I tifosi del Milan lo aspettano, così come mister Pioli per avere un'altra freccia al proprio attacco. L'attaccante svedese avrebbe ormai quasi smaltito il problema al tendine d'Achille che lo tiene lontano dal campo dal 23 gennaio.

Ibrahimovic, la possibile data del rientro

Pare difficile che Ibrahimovic possa essere a disposizione già nella partita di sabato contro la Salernitana [VIDEO], molto più probabile che lo svedese torni nella lista dei convocati per l'impegno successivo contro l'Udinese.

Dunque Ibra avrebbe messo nel mirino la data del 25 febbraio, ma la gara che certamente non vorrà perdere è l'andata del derby di Coppa Italia contro l'Inter, in programma martedì 1° marzo. Il centravanti svedese infatti ha certamente patito l'assenza nella supersfida contro i nerazzurri in campionato, che tra l'altro ha permesso al Milan di riaprire il campionato grazie alla vittoria firmata da Olivier Giroud.

La coppia Ibra-Giroud

Proprio la convivenza con l'attaccante francese Giroud è motivo di dibattito in questi giorni. Ci si chiede infatti se, una volta tornato a disposizione Ibra, Stefano Pioli deciderà di impiegare i due big insieme, oppure se continuerà ad alternarli.

Sta di fatto che in queste partite senza lo svedese il Milan ha dimostrato di essere in grande forma, riprendendosi anche la vetta della classifica.

Tuttavia, Ibrahimovic è ancora il capocannoniere della squadra, con otto gol segnati, uno in più di Giroud, e certamente la coppia "pesante" formata dai due esperti centravanti è un'idea che stuzzica il tecnico rossonero e anche gran parte dei tifosi.

Le statistiche del Milan senza Ibrahimovic

Ma il Milan ha fatto davvero meglio senza Ibrahimovic in campo?

Le statistiche dicono che in 11 gare giocate con l'attaccante svedese in campo da titolare, i rossoneri hanno avuto una media punti di 1,36. Di certo non un ruolino di marcia eccezionale. Viceversa, in 14 match senza Ibra in campo dal primo minuto, la media punti è stata di 2,86, con ben 40 punti portati a casa. I numeri dunque fanno pensare a un Milan più efficace senza il suo big, che però è stato oggettivamente fondamentale per riportare i rossoneri nelle parti alte della classifica negli ultimi due anni.

Il calciatore della Serie A più seguito su Instagram

Nel frattempo, Ibrahimovic può fregiarsi di un primato che non riguarda il campo, bensì i social. Lo svedese è infatti il calciatore di Serie A con più follower su Instagram: ben 52 milioni. In vetta a questa particolare classifica, Ibra precede l'attaccante della Juventus Paulo Dybala, che occupa la seconda posizione con 44 milioni di seguaci. Al terzo posto, un po' a sorpresa, il centrocampista dell'Inter Arturo Vidal, che di follower ne ha 16 milioni.