La Juventus è attesa da settimane importanti per il calcio giocato, ma anche per il mercato. Oltre al campionato c'è anche la Champions League da disputare, con gli ottavi di finale contro il Villareal. C'è molto lavoro anche per la società bianconera riguardo la situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno. Sono cinque quelli a rischio parametro zero a fine stagione: Dybala, Cuadrado, Bernardeschi, Perin e De Sciglio. Potrebbero esserci anche delle cessioni importanti che agevolerebbero l'arrivo di rinforzi in difesa e a centrocampo.

Si parla molto in queste settimane del futuro professionale di Matthijs De Ligt. Il difensore olandese ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e la società bianconera potrebbe offrirgli il prolungamento contrattuale per altre due stagioni. Se però dovesse arrivare un'offerta da 100 milioni di euro, la Juventus potrebbe lasciarlo partire.

In tal caso, potrebbe utilizzare tale somma per acquistare il difensore del Torino Bremer, valutato circa 30 milioni di euro, e il centrocampista Sergej Milinkovic Savic, che ha un prezzo di mercato di circa 70 milioni di euro.

Se parte De Ligt potrebbero arrivare Bremer e Milinkovic Savic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe acquistare Bremer e Milinkovic Savic se dovesse partire De Ligt. Il difensore olandese potrebbe garantire circa 100 milioni di euro, somma che sarebbe utilizzata proprio per rinforzare difesa e centrocampo.

Il brasiliano, dopo aver prolungato il contratto con il Torino fino a giugno 2024, ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro. Costa invece circa 70 milioni di euro il centrocampista della Lazio, attualmente considerato uno dei migliori centrocampisti del campionato italiano. La Juventus, in caso di partenza di De Ligt perderebbe molto anche in considerazione delle prestazioni del difensore.

Basti pensare al match contro l'Atalanta, in cui ha difeso in maniera ideale su azioni da gol importanti da parte dei bergamaschi. Di certo, se si dovesse concretizzare l'arrivo di Milinkovic Savic, la Juventus migliorerebbe la qualità del centrocampo oltre che avrebbe garantiti diversi gol a stagione. Il centrocampista della Lazio, fino ad adesso, ha già segnato otto gol e fornito altrettanti assist in campionato.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe anche confermare Matthijs de Ligt nella stagione 2022-2023. Nelle ultime ore si parla anche di un'offerta di prolungamento di contratto fino a giugno 2026 con un ingaggio da 8 milioni di euro a stagione più 4 milioni di bonus. Potrebbe arrivare lo stesso un difensore, considerando l'età avanzata di Bonucci e Chiellini. Piace Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno.