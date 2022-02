L'Inter potrebbe mettere a segno delle cessioni illustri durante la prossima sessione di mercato estiva. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il Real Madrid sarebbe sulle tracce di Nicolò Barella sotto espressa richiesta di Carlo Ancelotti, suo estimatore da tempo.

Il centrocampista sardo avrebbe una valutazione di circa 70 milioni di euro, ma il club presieduto da Florentino Perez potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Marco Asensio più un conguaglio economico di circa 40 milioni di euro. Il fantasista spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe lasciare Madrid perché non è ritenuto un "titolarissimo" del tecnico italiano.

Barella, però, sarebbe molto importante per la squadra nerazzurra: da tempo circola l'ipotesi che possa essere lui a ereditare la fascia capitano se Samir Handanovic dovesse decidere di non rinnovare il suo contratto in scadenza nel giugno 2022. I dirigenti inoltre difficilmente vorranno cedere il ragazzo soprattutto se dovesse partire un altro big come De Vrij in estate. L'olandese piacerebbe al Barcellona, ma anche al Tottenham di Antonio Conte. La sua valutazione sarebbe di circa 40 milioni di euro e garantirebbe una netta plusvalenza all'Inter che lo ha ingaggiato da svincolato dopo l'avventura alla Lazio. In particolare nelle ultime ore, secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il Barcellona, sempre nella prossima sessione di mercato, per arrivare a De Vrij avrebbe pensato di proporre ai nerazzurri uno scambio con Depay più conguaglio economico.

Inzaghi interesserebbe all'Atletico Madrid per il futuro

L'Atletico Madrid intanto avrebbe pensato a mister Simone Inzaghi come possibile futuro erede di Diego Simeone, che negli ultimi tempi sta avendo alti e bassi nei risultati. Comunque Inzaghi ha contratto con l'Inter fino al 2023 e si troverebbe molto bene alla Pinetina anche perchè i dirigenti starebbero già pensando di costruire un progetto sulle precise indicazioni dell'allenatore.

Già nella scorsa sessione di mercato, infatti, è stato ingaggiato Gosens dall'Atalanta per potenziare la corsia sinistra in vista del possibile addio di Ivan Perisic, che interesserebbe anche al Manchester United (anche se il club milanese potrebbe fare un tentativo per trattenerlo).

L'eventuale "affondo" dell'Atletico Madrid per Inzaghi potrebbe avvenire al termine della stagione, se dovesse essere deciso di non proseguire con Diego Simeone che ha un contratto fino al 2024.