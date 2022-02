In casa Inter Lautaro Martinez è stato spesso chiacchierato sul mercato negli anni scorsi, con tanti top club europei che hanno provato ad assicurarsi le sue prestazioni. La società nerazzurra, però, non ha mai voluto privarsene, credendo in lui come dimostra il ricco rinnovo di contratto firmato qualche mese fa, con prolungamento fino a giugno 2026 a 6 milioni di euro netti a stagione. La prossima estate, però, potrebbero tornare a suonare sirene di mercato visto che su di lui avrebbe messo nuovamente gli occhi l'Atletico Madrid, che un tentativo lo aveva fatto anche la scorsa estate, senza successo.

Intanto Milan e Atalanta si stanno muovendo sul mercato in entrata in cerca di rinforzi sulla trequarti. Entrambe le società avrebbero messo gli occhi su Gaston Pereiro, esploso nelle ultime settimane al Cagliari, rilanciato da Walter Mazzarri.

Atletico Madrid su Lautaro Martinez

L'Atletico Madrid è pronto a fare un nuovo tentativo per Lautaro Martinez la prossima estate. I Colchoneros ci hanno provato anche qualche mese fa ma la proposta fatta è stata ritenuta insufficiente dall'Inter, che ha rifiutato 40 milioni di euro sacrificando sul mercato Achraf Hakimi e Romelu Lukaku per sistemare i conti.

La prossima estate qualcosa potrebbe cambiare, soprattutto se il club spagnolo dovesse mettere sul piatto una cifra decisamente più alta rispetto a quella proposta in passato.

In questa stagione, d'altronde, nonostante il calo avuto nelle ultime settimane, Lautaro Martinez ha dato il proprio contributo alla squadra di Simone Inzaghi, dando sempre il massimo quando scende in campo e mettendo a segno 11 reti e collezionando due assist in 24 partite di campionato.

L'idea del club spagnolo sarebbe quella di mettere sul piatto almeno tre contropartite tecniche per raggiungere la quotazione da 70-80 milioni di euro data dai nerazzurri al "Toro".

I giocatori proposti sarebbero Hermoso, difensore titolare dell'Atletico, Saul Niguez, in prestito dal Chelsea e potrebbe essere riscattato e poi girato ai nerazzurri qualora accettassero, e Geoffrey Kondogbia, per quello che sarebbe un clamoroso ritorno. Da vedere se l'Inter accetterà o se chiederà solo cash per poter poi reinvestire il tesoretto per rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi.

Atalanta e Milan su Pereiro

Atalanta e Milan sono alla ricerca di un rinforzo sulla trequarti in vista della prossima stagione. Per questo motivo entrambe le società avrebbero messo gli occhi su Gaston Pereiro, fantasista uruguaiano esploso nelle ultime settimane al Cagliari anche grazie alla cura Mazzarri.

I rossoblu lo valutano 10 milioni di euro dopo averlo acquistato dal Psv a gennaio 2020 per quasi 5 milioni. I rossoneri per arrivare a lui potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Rade Krunic. La Dea, dal proprio canto, potrebbe offrire il cartellino di Miranchuk in cambio. A quel punto dovrà essere il club di Giulini decidere quale proposta trova più congrua e se rispedire entrambe al mittente.