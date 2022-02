Mercoledì 2 marzo alle ore 21 si giocherà Fiorentina-Juventus, gara valida per l'andata della semifinale di Coppa Italia 21/22. I Viola hanno staccato il pass per le semifinali della coppa nazionale grazie alla vittoria per 5-2 contro il Napoli di Spalletti allo Stadio Maradona: a Petagna e Mertens per i partenopei replicano Vlahovic e Biraghi per i toscani nei tempi regolamentari, mentre nei supplementari Piatek, Venuti e Maleh ipotecano l'incontro per la banda di Italiano. La Vecchia Signora, invece, si è imposta in casa per 4-1 contro la Sampdoria grazie ai goal di Rugani, Cuadrado, Dybala e Morata (penalty) a cui ha inutilmente risposto Conti per i blucerchiati.

Statistiche: gli ultimi quattro incontri tra Fiorentina e Juventus disputati in Coppa Italia vedono i bianconeri in leggero vantaggio con due vittorie ottenute contro un bottino pieno dei Viola, mentre un incontro è terminato in pareggio.

Fiorentina, ballottaggio Cabral-Piatek per l'attacco

Mister Italiano e la sua Fiorentina affronteranno i bianconeri non potendo contare sulle prestazioni dello squalificato Martinez Quarta. Per tentare di mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus, il tecnico potrebbe optare per il 4-3-3, con Dragowski a difesa dei pali. Quartetto che dovrebbe essere composto, almeno inizialmente, da Biraghi e Odriozola come terzini, con la coppia Igor-Milenkovic al centro.

Bonaventura, Torreira e Castrovilli, inoltre, potrebbero essere i titolari del centrocampo della squadra toscana. La triade offensiva della Viola, infine, sarà presumibilmente formata da Ikone e Gonzalez ai lati di uno tra Cabral e Piatek, con l'ex attaccante del Basilea che sembra avere qualche chance in più per scendere in campo dal primo minuto.

Juventus, Perin in porta

Max Allegri e la sua Juventus dovranno scontrarsi con i Viola dovendo fare i conti con una lunga lista di infortunati: Alex Sandro, Rugani, Bernardeschi, Chiesa, Kaio Jorge, Chiellini, McKennie e Zakaria. Saranno, invece, da valutare le condizioni fisiche di Dybala. Possibile 4-3-3 anche per il tecnico toscano, con Perin come estremo difensore.

Il pacchetto arretrato della compagine piemontese potrebbe avere come titolari Danilo a destra e De Sciglio che agirà sul versante sinistro, mentre a far da scudo centrale dovrebbero esserci Bonucci e de Ligt. I centrocampisti che partiranno dal primo minuto, inoltre, saranno probabilmente Arthur, Rabiot e Locatelli. Il tridente della Vecchia Signora, in ultimo, sarà formato da Vlahovic al centro con Cuadrado a destra e Morata a sinistra.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Juventus:

Fiorentina (4-3-3): Dragowski, Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Castrovilli, Gonzalez, Cabral, Ikone (Piatek). Allenatote: Italiano.

Juventus (4-3-3): Perin, Danilo, De Ligt, Bonucci, De Sciglio, Arthur, Locatelli, Rabiot, Cuadrado, Vlahovic, Morata. Allenatore: Allegri.