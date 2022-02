La Juventus ha ottenuto un’importante vittoria in Coppa Italia contro il Sassuolo. Un successo che significa qualificazione alla semifinale contro la Fiorentina. Protagonista è stato indiscusso Vlahovic, che ha segnato il gol decisivo a pochi minuti dalla fine su assist di Dybala. L’argentino aveva segnato invece il gol del 1-0 iniziale.

In questi giorni si parla di Dybala anche riguardo la sua situazione contrattuale, vista la scadenza a giugno della sua attuale intesa. L'argentino sembra voler proseguire con la Juventus, inoltre la prestazioni fornite contro il Verona e il Sassuolo confermano l’ottima intesa con Vlahovic.

E proprio ciò potrebbe essere un ulteriore motivazione per la Juventus per prolungare l’intesa contrattuale con il giocatore: Dybala ha dimostrato di poter giocare nel tridente, dando un prezioso aiuto pure in copertura.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'incontro decisivo per il prolungamento contrattuale con la Juventus potrebbe esserci dopo la metà di febbraio. La società bianconera potrebbe cercare di venire incontro alle sue esigenze, cercando però di risparmiare nelle commissioni da pagare all'agente sportivo Jorge Antun.

La Juventus potrebbe incontrare Dybala dopo metà febbraio

La volontà delle parti sembra essere quella di continuare insieme. La società bianconera potrebbe garantirgli anche 8 milioni di euro a stagione più 2 milioni di euro di bonus fino a giugno 2026.

La Juventus vorrebbe però risparmiare sulle commissioni da pagare all'agente sportivo del giocatore, Jorge Antun. Si parla di una somma di circa 5 milioni di euro.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus oltre a confermare Dybala, potrebbe cercare di tesserare a titolo definitivo pure Alvaro Morata a giugno. In tal senso ci dovrebbe essere a fine stagione un incontro con l'Atletico Madrid per trovare un'intesa. Lo spagnolo è attualmente in prestito alla società bianconera con diritto di riscatto fissato a circa 35 milioni di euro.

Una somma importante che la Juventus, vorrebbe provare a diminuire, magari inserendo anche una contropartita tecnica gradita alla società spagnola.

In estate, inoltre, la società bianconera potrebbe attingere al mercato dei parametri zero per acquistare un difensore. Piace ad esempio Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno.