La Juventus è attesa da giorni impegnativi in questo fine gennaio. Dopo Vlahovic la società bianconera potrebbe effettuare delle cessioni importanti per agevolare l'arrivo di un centrocampista. Finito il mercato però ci sarà da lavorare anche sulla situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno, ovvero Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio.

A suscitare molto clamore mediatico nelle ultime settimane è stato soprattutto il prolungamento contrattuale del giocatore argentino. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera potrebbe offrire lo stesso ingaggio che attualmente guadagna l'argentino, ovvero circa 7 milioni di euro a stagione.

Uno stipendio minore rispetto a quello di cui si diceva fino a qualche mese fa, con la Juventus pronta ad offrire 10 milioni di euro netti a stagione. Intanto arriva una notizia molto importante per l'argentino. Il suo agente sportivo Jorge Antun è stato iscritto al Registro Nazionale Agenti Sportivi, adesso è domiciliato presso l'agente sportivo Michelangelo Minieri. Questo significa che potrà porre la firma sul contratto di Paulo Dybala nell'eventualità in cui il giocatore dovesse prolungare la sua intesa contrattuale con la Juventus.

L'agente sportivo di Dybala Antun è ora iscritto al Registro Nazionale Agenti Sportivi

Notizia importante per Paulo Dybala e la Juventus soprattutto in considerazione del possibile prolungamento di contratto dell'argentino. Come è noto a febbraio ci sarà l'incontro fra le parti per decidere insieme il futuro professionale del giocatore. Attualmente sembra esserci distanza fra offerta della Juventus e richieste contrattuali di Paulo Dybala.

L'argentino però vorrebbe rimanere e potrebbe accettare anche lo stesso ingaggio che attualmente guadagna, magari con l'aggiunta di qualche bonus. Come è noto Paulo Dybala guadagna circa 7 milioni di euro a stagione, è il secondo giocatore più pagato nella Juventus dopo Matthijs De Ligt. L'eventuale conferma dell'argentino sarebbe importante per la società bianconera anche in considerazione del fatto che Dybala è un giocatore influente sul digitale.

Potrebbe essere molto importante non solo tecnicamente ma anche per valorizzare il brand Juventus all'estero.

La situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno

Oltre a Dybala sono in scadenza di contratto a giugno anche Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. La Juventus potrebbe offrire un contratto di una stagione con opzione per la seconda al terzino, per gli altri si parla invece di un ingaggio minore rispetto a quello che attualmente guadagnano nella società bianconera.