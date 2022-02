L'Inter non ha ancora risolto la situazione legata ad Ivan Perisic che non ha trovato l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. La sua richiesta sarebbe di circa sei milioni di euro a stagione mentre la proprietà nerazzurra non andrebbe oltre i tre milioni. Nonostante l'arrivo di Robin Gosens, l'allenatore, Simone Inzaghi, avrebbe espressamente richiesto di accelerare le operazioni per convincere l'ex Bayern Monaco a rinnovare in quanto considerato fondamentale nei meccanismi tattici della squadra.

Manchester United e Milan sulle tracce di Perisic

Nelle ultime ore, però, si sarebbero registrati dei corteggiamenti per il classe 1989 da parte di Manchester United e Milan. I Red Devils, dopo che lo hanno cercato quando in panchina sedeva Jose Mourinho, lo vorrebbero ingaggiare al termine del campionato sotto richiesta di Rangnick, desideroso di intraprendere un progetto ambizioso che ha già visto l'esclusione di Anthony Martial, passato al Siviglia. Sulle tracce di Perisic a sorpresa ci sarebbe anche il Milan, che sarebbe disposto a mettere sul piatto un biennale da circa 4,5 milioni di euro a stagione. In questo caso, il calciatore non sarebbe costretto a traslocare e potrebbe ritrovare un allenatore con il quale ha già lavorato dopo l'addio di De Boer.

Sarebbe quindi molto congeniale al 4-2-3-1 del tecnico ex Lazio, disposto a potenziare anche la corsia mancina con i già presenti Rafael Leao ed Ante Rebic.

Il Barcellona vorrebbe Kessie

Il club rossonero potrebbe poi salutare anche Franck Kessie che non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. Le richieste da circa otto milioni di euro all'anno non sarebbero state accettate dai dirigenti milanesi ed il centrocampista potrebbe ripartire dal Barcellona.

I blaugrana avrebbero infatti avanzato i contatti per potenziare il centrocampo a partire dalla prossima stagione sotto richiesta del tecnico Xavi. Quest'ultimo avrebbe voluto Marcelo Brozovic che, però, dovrebbe prolungare la sua avventura con l'Inter.

Ronaldo potrebbe trasferirsi al Psg

Nel progetto del Manchester United non ci sarebbe più Cristiano Ronaldo.

L'arrivo del portoghese, desideroso di riportare il club nei vertici della classifica, non ha prodotto i risultati sperati. Al termine della stagione potrebbe essere già addio anche perché Rangnick non si opporrebbe al suo trasferimento. L'ex Juventus potrebbe approdare in un altro top club europeo. SI tratterebbe del Paris Saint Germain che, se dovesse cedere Kylian Mbappe al Real Madrid, avrebbe modo di formare un attacco stellare composto da Lionel Messi, Neymar ed appunto Ronaldo.