Blindare i calciatori più importanti, così da ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. È questa l'intenzione della Juventus che sta lavorando sul fronte rinnovi per blindare i giocatori di maggior qualità, a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri.

Con l'arrivo di Dusan Vlahovic, resta in bilico la posizione di Paulo Dybala, che nelle ultime settimane ha mostrato segni di insofferenza, a causa di un rinnovo che stenta ad arrivare. La situazione sembrava ormai chiara, con la Joya pronta a rinnovare con il club bianconero per una cifra attorno ai 10 milioni di euro.

Ma adesso la situazione sembrerebbe cambiata ed il futuro del 10 argentino potrebbe essere lontano da Torino. L'acquisto di Vlahovic potrebbe infatti mischiare le carte e la permanenza di Dybala non è più così scontata. Il rinnovo non arriva ed è per questo, che alcuni top club europei ed in particolare quelli inglesi, si sta muovendo per comprendere il futuro dell'argentino.

In quest'ottica, ci sarebbe da registrare l'interesse del Liverpool di Jurgen Klopp, a caccia di un'alternativa importante per l'attacco in caso di addio a fine stagione da parte di Firmino, ma soprattutto il Manchester City di Pep Guardiola, che ogni stagione effettua colpi importanti per completare la rosa a disposizione del tecnico spagnolo.

I Citizens sarebbe disposti ad offrire un contratto da 10 milioni di euro a stagione, offerta richiesta dall'entourage della Joya alla Juventus. Sullo sfondo resta anche l'Inter, che proverà a strappare ai bianconeri il talento sudamericano.

Nelle prossime settimane, si capirà il futuro di Dybala, conteso tra Juventus e Premier.

Juve, le possibili contropartite per Nandez

Intanto, la Vecchia Signora lavora sul mercato per completare la rosa a disposizione del tecnico Max Allegri, già in questa sessione invernale di Calciomercato.

Uno dei nomi più caldi per i bianconeri c'è Naithan Nandez, eclettico centrocampista uruguaiano del Cagliari, pronto ad una nuova esperienza dopo le ottime prove regalate con la maglia sarda.

L'ex centrocampista del Boca era stato sondato da diversi club italiani come Inter, Napoli e Torino, ma in questo momento la squadra più vicina ad aggiudicarsi le prestazioni dell'uruguaiano è la Juventus, pronta a mettere sul piatto anche delle contropartite tecniche per convincere il Cagliari.

Infatti, i bianconeri vorrebbero proporre un prestito oneroso più il cartellino del giovane 2001 Ranocchia e di Kajo Jorge, che con l'arrivo di Vlahovic e la possibile permanenza di Morata, vedrebbe ridotto il suo spazio.

La Juve spera di chiudere nel minor tempo possibile, così da regalare un calciatore importante dal punto di vista della personalità ad Allegri.