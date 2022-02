In queste settimane, Massimiliano Allegri ha deciso di affidarsi a un tridente super offensivo formato da Paulo Dybala, Dusan Vlahovic e Alvaro Morata. Con questo assetto tattico, la Juventus si trova molto bene e la squadra gioca un bel calcio. Questo è possibile anche grazie al lavoro dei tre attaccanti che corrono e si sacrificano. Massimiliano Allegri, nel match contro il Verona, ha giocato subito con il tridente, mentre in Coppa Italia ha preferito far partire Alvaro Morata dalla panchina, visti i tanti impegni. La partita contro il Sassuolo, però, era in parità e così il tecnico della Juventus ha dovuto inserire lo spagnolo e questa mossa si è rivelata vincente poiché i bianconeri hanno iniziato a creare davvero moltissime azioni da gol.

Del nuovo tridente juventino ne ha parlato anche Alessandro Del Piero ai microfoni di Sky Sport: "A tratti ho rivisto la Juve che arrivò in fondo alla Champions con Dybala e un attaccante centrale, con Morata alla Mandzukic".

Del Piero loda il trio bianconero

Alessandro Del Piero ha usato parole importanti nei confronti del tridente della Juventus formato da Paulo Dybala, Dusan Vlahovic e Alvaro Morata. Infatti, l'ex capitano bianconero ha paragonato l'attuale trio offensivo di Massimiliano Allegri al tridente juventino del 1996. All'epoca a guidare il reparto offensivo di Lippi erano Del Piero, Vialli e Ravanelli. Quel tridente portò la Juventus sul tetto d'Europa. Pinturicchio rivede delle similitudini e in particolare ha voluto elogiare il grande lavoro che sta facendo Alvaro Morata: "Lo spagnolo non molla mai, ha tanta corsa ed è veloce e volenteroso.

Ha caratteristiche anche per sacrificarsi". Per Del Piero, però, il tridente può funzionare anche grazie al lavoro che svolgono la difesa e il centrocampo. Ma Pinturicchio non ha dubbi e ha voluto dare un consiglio a Massimiliano Allegri: "Se Allegri ha la possibilità di tenere tutti gli attaccanti in campo deve farlo".

Per la Juventus è già antivigilia della gara contro l'Atalanta

La Juventus, in queste ore, ha già messo da parte la vittoria di Coppa Italia contro il Sassuolo per lasciare spazio alla partita del 13 febbraio contro l'Atalanta. Per questa partita Massimiliano Allegri dovrebbe fare alcuni cambi di formazione. La sensazione, però, è che il tecnico della Juventus ripartirà dal tridente formato da Paulo Dybala, Dusan Vlahovic e Alvaro Morata.

A centrocampo, invece, ci sarà il ritorno di Manuel Locatelli, insieme a lui agirà Adrien Rabiot, mentre la terza maglia da titolare se la contenderanno Denis Zakaria e Weston McKennie. In difesa, invece, sulla destra è aperto il ballottaggio tra Juan Cuadrado e Danilo, in mezzo spazio a Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt, mentre a sinistra ci dovrebbe essere Mattia De Sciglio.