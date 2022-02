La Juventus è attesa da un mese importante per il calcio giocato ma anche per il mercato. La società bianconera incontrerà i giocatori in scadenza di contratto a giugno per decidere insieme l'eventuale prolungamento dell'intesa contrattuale. Sono cinque i giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera a parametro zero. Parliamo di Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio.

Nelle ultime settimane diversi giornali sportivi hanno parlato della possibilità di un addio di Paulo Dybala, in quanto la Juventus potrebbe offrirgli lo stesso ingaggio che attualmente guadagna, ovvero circa 7 milioni di euro a stagione.

Fino a qualche mese fa si parlava invece di un'intesa contrattuale da circa 10 milioni di euro a stagione.

D'altronde non mancano le società interessate al giocatore. Si è parlato molto di Inter ma ci sono anche diverse società spagnole e inglesi che potrebbero ingaggiarlo: fra queste spiccano Manchester United, Manchester City e Chelsea.

Dybala potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Dybala potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero a giugno. Molto dipenderà dall'incontro fra il giocatore e la società bianconera previsto a febbraio, nel quale le parti proveranno a trovare un'intesa economica. Se però essa non dovesse arrivare, allora il giocatore a fine giugno lascerà a parametro zero per fare una nuova esperienza professionale.

Dybala non avrebbe problemi a trovare società che possano garantirgli un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione. Fra queste ci sarebbero Manchester United, Manchester City e Chelsea. La Juventus invece difficilmente potrà investire una cifra simile, avendo deciso di alleggerire il monte ingaggi. Diversi giornali sportivi parlano già di sostituti di Dybala, in particolar modo alla Juventus piace Giacomo Raspadori del Sassuolo.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus incontrerà a febbraio non solo Dybala, ma anche gli altri giocatori in scadenza a giugno. Le ultime notizie di mercato parlano di un'intesa raggiunta con Cuadrado per il prolungamento contrattuale del giocatore fino a giugno 2023 con opzione per la stagione successiva. Il nazionale sudamericano dovrebbe andare a guadagnare circa 3 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Si tratta di un'offerta d'ingaggio simile a quella che potrebbe riguardare anche Federico Bernardeschi, a cui la Juventus difficilmente offrirà i 4 milioni di euro netti a stagione che attualmente guadagna.

Diminuzione di stipendio probabile anche per Perin e De Sciglio, che dovrebbero ricevere un'offerta intorno ai 2 milioni di euro a stagione.