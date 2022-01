La Juventus sarà una delle società più impegnate sul mercato non solo nel mese di gennaio ma anche nel Calciomercato estivo. La società bianconera potrebbe rinforzarsi con un centrocampista ed una punta in queste settimane ma gli investimenti principali dovrebbero concretizzarsi a giugno. A tal riguardo si parla molto del futuro professionale di Paulo Dybala, in scadenza di contratto con la società bianconera a fine stagione. A febbraio l'agente sportivo dell'argentino incontrerà la Juventus per provare a trovare un'intesa per prolungare il contratto.

Se non dovesse concretizzarsi l'argentino lascerà a parametro zero la società bianconera. Sono tanti i giocatori seguiti della Juventus per rinforzare il settore avanzato, alcune dei quali difficili da raggiungere per i costi di cartellino e di ingaggio. Su tutti spicca il nome di Lautaro Martinez, che ha una valutazione di mercato di circa 80 milioni di euro ma che soprattutto potrebbe chiedere 10 milioni di euro a stagione d'ingaggio. Non sarà facile neanche investire su Dusan Vlahovic, che la Fiorentina valuta circa 70 milioni di euro. Secondo Sconcerti però la prudenza della Juventus nel mercato di gennaio potrebbe essere motivata dal fatto che la società bianconera ha già un'intesa con il giocatore per giugno.

I possibili nomi che piacciono alla Juventus in caso di partenza di Dybala: fra questi Luis Alberto

La Juventus incontrerà Paulo Dybala a febbraio per decidere il futuro professionale del giocatore. Attualmente sembra difficile la partenza a parametro zero dell'argentino ma se non dovesse arrivare un'intesa sul contratto la società bianconera perderebbe un giocatore di qualità.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sono diversi i nomi seguiti dalla Juventus nel caso in cui dovesse partire l'argentino. Si è parlato di Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic, giocatori difficili da acquistare soprattutto per motivi economici. A questi bisogna aggiungere due giocatori del Sassuolo, Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca. Entrambi piacciono anche all'Inter e la loro valutazione di mercato è rispettivamente di 30 milioni e 40 milioni di euro.

Altro giocatore gradito dalla società bianconera è quello di Luis Alberto, che potrebbe lasciare la Lazio a prezzo agevolato. Il suo prezzo di mercato è di circa 30 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare acquisti importanti anche a gennaio, soprattutto se si dovesse concretizzate la cessione di Aaron Ramsey. Piacciono due giocatori in scadenza di contratto a fine stagione: il centrocampista Denis Zakaria e la punta Sardar Azmoun. La loro valutazione di mercato totale è di circa 20 milioni di euro, circa 15 milioni lo svizzero e 5 milioni la punta dello Zenit San Pietroburgo.