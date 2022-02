La Juventus è attesa da settimane importanti non solo per il calcio giocato ma anche per il mercato. Sono previsti gli incontri con i giocatori che vanno in scadenza di contratto a giugno. A tal riguardo il più chiacchierato negli ultimi mesi è stato Paulo Dybala, per il quale si era parlato di un'intesa contrattuale raggiunta con la società bianconera a 10 milioni di euro netti a stagione. Nelle ultime settimane la Juventus avrebbe deciso di diminuire l'offerta confermando l'attuale ingaggio che il giocatore guadagna da 7 milioni di euro a stagione.

Una situazione che agevolerebbe la partenza dell'argentino, che piace a diverse società. Fra queste anche l'Inter, che già a febbraio potrebbe incontrare l'agente sportivo del giocatore Jorge Antun per presentare un'offerta d'ingaggio importante a Dybala. Sarebbe previsto un incontro proprio fra Marotta e l'agente sportivo che cura gli interessi sportivi dell'argentino. Molto dipenderà anche dall'offerta che la Juventus farà al giocatore ma anche dal ruolo che la società bianconera vorranno garantirgli. Si era parlato infatti di un Dybala riferimento tecnico e commerciale della Juventus, l'argentino vorrà avere delle garanzie a riguardo.

Possibile incontro fra Marotta e Antun per il possibile ingaggio da parte dell'Inter di Dybala

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Paulo Dybala a febbraio oltre a parlare con la Juventus dell'eventuale prolungamento di contratto potrebbe incontrare anche l'Inter, in particolar modo l'amministratore delegato Giuseppe Marotta.

Sarebbe previsto un incontro fra il dirigente della società nerazzurra e l'agente sportivo del giocatore Jorge Antun. Se non dovesse arrivare l'intesa con la Juventus, Dybala potrebbe considerare il trasferimento all'Inter. Ci sarebbe però anche il Manchester City sull'argentino. Secondo diversi giornali sportivo Guardiola potrebbe sostituire Sterling con Dybala offrendo al giocatore della Juventus un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione più 20 milioni di euro alla firma dell'intesa contrattuale.

Il mercato della Juventus

La Juventus se dovesse lasciar partire Paulo Dybala a giugno dovrà acquistare un giocatore importante per il settore avanzato. Potrebbe essere Giacomo Raspadori il sostituto dell'argentino, il giocatore del Sassuolo sarebbe considerato un giocatore utile per il presente e il futuro della società bianconera. La Juventus potrebbe rinforzare anche centrocampo e difesa attingendo al mercato dei parametri zero. Piacciono Paul Pogba del Manchester United, Frank Kessié e Alessio Romagnoli, entrambi in scadenza di contratto con il Milan a giugno.