La Juventus è attesa da settimane impegnative per il calcio giocato ma anche per il mercato. La società bianconera è al lavoro anche per gli acquisti estivi dopo i grandi investimenti effettuati a gennaio. Sono arrivati Federico Gatti, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic, con il difensore in prestito al Frosinone fino a fine stagione. Molto del mercato dipenderà anche dal futuro professionale di alcuni giocatori bianconeri, soprattutto di quelli in scadenza a giugno. Si parla di Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio.

Nelle ultime settimane uno degli argomenti di discussione dei giornali sportivi è stato soprattutto il futuro professionale dell'argentino. A tal riguardo a febbraio è atteso l'incontro fra il giocatore e la società bianconera. In caso di mancata intesa economica il giocatore lascerà la Juventus a parametro zero a giugno. Ci sarebbero diverse società interessate a Dybala, fra queste il Manchester City e l'Inter. Se dovesse partire la società bianconera potrebbe acquistare il centrocampista della Roma Niccolò Zaniolo o la punta del Sassuolo Giacomo Raspadori.

La Juventus potrebbe acquistare uno fra Zaniolo e Raspadori se parte Dybala

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe rinforzarsi con l'acquisto di uno fra Niccolò Zaniolo e Giacomo Raspadori a giugno.

L'eventuale arrivo di uno dei due giocatori dipende però dalla partenza di Dybala e quindi dal suo possibile mancato prolungamento contrattuale con la società bianconera. Negli ultimi giorni si è parlato molto di Niccolò Zaniolo, in particolar modo è stato il direttore generale della Roma Tiago Pinto ad alimentare la possibilità di una partenza del centrocampista a giugno.

Il dirigente portoghese ha dichiarato che se dovesse arrivare un'offerta importante sarà valutata. D'altronde la Roma rischia di non qualificarsi alla Champions League e questo significa minor ricavi per la società. La valutazione di mercato di Zaniolo è di circa 40 milioni di euro, costa di meno Raspadori, protagonista di un buon inizio di stagione con il Sassuolo.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare centrocampista e difesa. A tal riguardo potrebbe attingere al mercato dei parametri zero. Piacciono Frank Kessié e Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a fine stagione. Potrebbero essere rinforzi molto importanti per la società bianconera, che però potrebbe acquistare anche un terzino sinistro. L'eventuale arrivo di un giocatore per la fascia dipende però dalle cessioni. Il principale indiziato a lasciare la società bianconera a giugno è Alex Sandro. Se dovesse partire potrebbe arrivare Cambiaso del Genoa, in scadenza di contratto a giugno 2023.