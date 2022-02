La Juventus in queste ore si sta avvicinando alla partita contro il Sassuolo di Coppa Italia. I bianconeri per questa gara faranno alcuni cambi perché domenica 13 febbraio ci sarà la sfida contro l'Atalanta. In particolare Massimiliano Allegri sta pensando di lanciare tra i titolari Kaio Jorge. Il numero 21 juventino potrebbe prendere il posto di Dusan Vlahovic che dovrebbe riposare proprio in vista della partita contro l'Atalanta. Ma questa non dovrebbe essere l'unica novità in formazione visto che Massimiliano Allegri dovrebbe proporre diverse novità anche negli altri reparti.

Infatti, in difesa ci sarà il ritorno di Leonardo Bonucci.

La Juventus farà turnover

La Juventus, nella gara di Coppa Italia, presenterà diverse novità visto che adesso per i bianconeri inizierà un periodo ricco di impegni tra campionato e Champions League. Per dosare le forze dei suoi ragazzi Massimiliano Allegri dovrà essere abile ad utilizzare il turnover. Il tecnico livornese, a cominciare dal match del 10 febbraio, contro il Sassuolo farà alcune rotazioni. In porta ci sarà l'avvicendamento tra Wojciech Szczesny e Mattia Perin. Anche in difesa ci saranno delle novità a cominciare dal rientro di Leonardo Bonucci: il numero 19 juventino viene da un periodo di stop e contro il Sassuolo tornerà tra i titolari.

Insieme a Leonardo Bonucci ci sarà Daniele Rugani, mentre sulle fasce dovrebbe toccare a Mattia De Sciglio e Luca Pellegrini. Il numero 17 juventino, però, è in ballottaggio con Alex Sandro. I dubbi più grandi per la Juventus saranno a centrocampo. Infatti, Massimiliano Allegri di certo ritroverà Manuel Locatelli ma resta da capire chi giocherà ai suoi lati.

Infatti, il tecnico livornese sta pensando di schierare Weston McKennie e uno fra Adrien Rabiot e Arthur. Mentre Denis Zakaria dovrebbe partire dalla panchina, anche perché nel match contro il Verona ha preso una botta alla schiena. Dunque, contro il Sassuolo non è da escludere che Allegri provi ad utilizzare Locatelli e Arthur insieme.

Questa è una soluzione tattica che intriga parecchio, perché consentirebbe al numero 27 juventino di essere più libero di inserirsi in area. Mentre in attacco ci sarà un turno di riposo per Paulo Dybala e Dusan Vlahovic e la Juventus si affiderà al tridente formato da Juan Cuadrado, Kaio Jorge e Alvaro Morata.

La probabile formazione della Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Kaio Jorge, Morata.

Assenti Chiellini e Bernardeschi

La Juventus per la gara contro il Sassuolo non avrà a disposizione Giorgio Chiellini e Federico Bernardeschi. Quest'ultimo, però, è in fase di recupero e l'11 febbraio riprenderà ad allenarsi con la squadra. Oltre, a Bernardeschi e Chiellini ovviamente mancherà anche Chiesa che sta facendo la riabilitazione dopo la rottura del crociato.