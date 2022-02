Inter e Juventus starebbero valutando le strategie per potenziare le rose del futuro. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di calciomercato, i nerazzurri sarebbero sulle tracce di Davide Frattesi per regalare un centrocampista a Simone Inzaghi al termine della stagione in vista dell'addio di Arturo Vidal. Il cileno non dovrebbe rinnovare il contratto perché percepisce uno stipendio troppo alto e sarebbe stato già contattato da Antonio Conte per un'avventura in Premier League. L'ex Monza potrebbe essere il suo erede e il Sassuolo potrebbe accettare come contropartita tecnica il cartellini di Ionut Radu.

Il portiere verrebbe ingaggiato volentieri dagli emiliani vista l'età di Consigli anche perché alla Pinetina, dopo l'ingaggio di Onana, difficilmente riuscirà a trovare spazio. L'estremo difensore cresciuto nella primavera abbasserebbe la valutazione di Davide Frattesi che sarebbe di circa venticinque milioni di euro.

Perisic e Handanovic in cerca di un accordo contrattuale, la Juve seguirebbe Raspadori

I dirigenti nerazzurri potrebbero poi anche proporre un doppio rinnovo per Samir Handanovic e Ivan Perisic. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2022 e non avrebbero anche raggiunto alcun accordo. Lo sloveno potrebbe firmare un biennale da circa due milioni di euro ed avere un ruolo già ricoperto da Gianluigi Buffon quando la Juventus ha ingaggiato Szczesny.

Lo sloveno potrebbe dunque essere il tutor di Onana durante la prossima stagione calcistica.

Il croato, invece, avrebbe chiesto un rinnovo da circa sei milioni di euro ma l'Inter non andrebbe oltre i tre milioni per averlo ancora in rosa. Nelle ultime ore, però, il ragazzo avrebbe aperto ad un possibile prolungamento e sarebbe disposto a sedersi a tavolino perché non ci sarebbero molte richieste da squadre interessate alle sue prestazioni.

Inoltre, l'arrivo di Robin Gosens favorisce i dirigenti milanesi che si sono cautelati proprio assicurandosi la coperta in quel ruolo. Inzaghi avrebbe già espresso la volontà di rinnovare Perisic perché lo ritiene fondamentale nel suo 3-5-2 dove si sta mettendo in evidenza da inizio stagione con ottime prestazioni.

L'Inter, poi, valuterebbe anche la situazione Paulo Dybala che non ha ancora rinnovato il contratto con la Juventus.

Il calciatore sarebbe seguito anche da Tottenham, e Manchester City. La Juventus avrebbe anche pensato di proporgli un prolungamento per comporre una coppia molto promettente con Dusan Vlahovic ma sarebbe pronta ad intensificare i contatti con il Sassuolo per avere Giacomo Raspadori, seguito anche dal Napoli, se l'argentino dovesse decidere di partire al termine di questo campionato.