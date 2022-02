Accelerare sui rinnovi delle colonne portanti della squadra di Pioli per evitare altre sgradevoli situazioni come quelle di Donnarumma e Calhanoglu, partiti a zero verso Paris Saint Germain e Inter, e Kessié che in estate sarà libero e sembra essere lontano dal voler prolungare l’intesa con i rossoneri. Così Maldini e Massara sono pronti ad accelerare per blindare due giovani gioielli che a Milano hanno spiccato il volo.

Theo Hernandez rinnova con il Milan

Il primo nome sulla lista è quello di Theo Hernandez per i quale il rinnovo sembra essere sempre più vicino.

Le parti sono in contatto da tempo e non hanno mai avuto frizioni, anzi, il giocatore sta benissimo a Milanello. Secondo gli ultimi rumors, la stretta di mano potrebbe arrivare molto presto con stipendio che dagli attuali 1,5 milioni a stagione dovrebbe salire a quattro e mezzo. Quasi il triplo, quindi, per uno sforzo economico importante e duraturo nel tempo, visto che il francese dovrebbe legarsi al Milan fino al 2026.

La mossa della seconda della classe in Serie A serve anche ad allontanare le sirene del mercato. Non è un mistero, infatti, che all’estero abbiano guardato o stiano guardando con attenzione la crescita di questo mancino tutta corsa, dribbling e classe, capace di attaccare e difendere con la stessa facilità.

Il PSG, per esempio, avrebbe provato a più riprese a strapparlo al club meneghino, ma senza mai riuscirci, anche grazie alla volontà del transalpino, molto legato alla sua attuale società. Anche il Chelsea aveva gettato un occhio sulla situazione, ma il muro ormai sembra essere alzato.

Dopo Hernandez, Leao: le ultime sui rinnovi del Milan

Il prossimo giocatore da rinnovare in casa Milan sembra essere Rafael Leao. Il talento portoghese sta crescendo in fretta ed è sempre più decisivo per Stefano Pioli che lo ha trasformato da oggetto misterioso a vera e propria risorsa preziosa, nove gol e sei assisi in stagione per il lusitano.

Paolo Maldini lo sa bene e dopo aver allontanato in estate il Borussia Dortmund, sarebbe pronto a mettersi a tavolino con il potente agente Jorge Mendes per prolungare l’intesa. Attualmente il calciatore guadagna circa 2 milioni di euro all’anno, la trattativa sarebbe scattata con basi decisamente più alte. La richiesta di Mendes sarebbe infatti di 5 milioni a stagione fino al 2026. Servirebbe quindi un altro sforzo per blindare anche Leao e metterlo al centro del progetto rossonero, insieme a Theo Hernandez, per il futuro. Dopo queste due situazioni, verrà affrontato anche il possibile rinnovo di Bennacer che percepisce 1,5 milioni di euro a stagione e ha il contratto in scadenza nel 2024, non c’è fretta quindi.