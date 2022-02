La Juventus secondo molti addetti ai lavori è stata la protagonista del mercato di gennaio. Gli arrivi di Denis Zakaria e Dusan Vlahovic lo dimostrano. I nuovi hanno già dimostrato di essere importanti per i bianconeri segnando al loro primo match contro il Verona. La punta si è ripetuta anche in Coppa Italia, decidendo con il gol del 2-1 il match dei quarti di finale di Coppa Italia. Oltre a loro, la società bianconera a gennaio ha acquistato anche il difensore Federico Gatti, considerato una delle rivelazioni del campionato di Serie B. Il classe 1998 rimarrà al Frosinone fino a fine stagione, ma come come dichiarato da Allegri in un'intervista, sarà parte integrante della Juventus da luglio.

Gatti potrebbe non essere l'unica novità della difesa bianconera della stagione 2022-2023. Considerando l'età avanzata di Bonucci e Chiellini e l'interesse di molte società per de Ligt, la società bianconera potrebbe acquistare un altro difensore centrale. Fra i giocatori seguiti dalla Juventus per rinforzare la difesa ci sarebbe Nikola Milenkovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023.

Compagno di squadra di Vlahovic nella società toscana, attualmente sembra difficile la sua conferma considerando il contratto in scadenza. La Fiorentina per evitare di perderlo a parametro zero cercherà di monetizzare dalla vendita del suo cartellino. Ci sarebbe anche la Juventus sul difensore.

Milenkovic potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare un difensore a luglio oltre a Gatti. Come è noto il giocatore attualmente al Frosinone sarà parte integrante della società bianconera dalla stagione 2022-2023 ma potrebbe non essere l'unico acquisto in difesa.

Piace molto Nikola Milenkovic, protagonista del gol in Atalanta-Fiorentian che ha qualificato i toscani per le semifinali di Coppa Italia. Il difensore potrebbe ritrovare nel società bianconera il suo attuale compagno di nazionale e amico Dusan Vlahovic, con il quale ha condiviso diverse stagioni in Toscana. Essendo in scadenza a giugno 2023, Milenkovic potrebbe essere acquistato a prezzo vantaggioso.

La sua valutazione di mercato è di circa 23 milioni di euro. Ci sarebbe l'interesse concreto anche di altre società per Milenkovic oltre la Juventus. Si è parlato molto di un suo possibile trasferimento al Milan e al Newcastle, alla fine però la Fiorentina ha deciso di non cederlo nel mercato di gennaio.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando per rinforzare la difesa. Potrebbe essere Alessio Romagnoli uno degli acquisti di giugno, anche perché arriverebbe a parametro zero essendo in scadenza di contratto con il Milan a fine stagione. Sarebbe un acquisto importante perché potrebbe sostituire alla lunga Giorgio Chiellini, essendo di piede sinistro. Il difensore bianconero ha un contratto fino a giugno 2023.