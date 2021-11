La Juventus ha ottenuto un'importante vittoria contro la Fiorentina. La vittoria per 1 a 0 è arrivata al 91esimo grazie al gol di Cuadrado. Il successo è stato agevolato evidentemente dall'espulsione di Milenkovic, con i toscani che hanno giocato la parte finale del match con un giocatore in meno. Proprio il difensore serbo fino al momento dell'espulsione è stato protagonista di una prestazione importante, riuscendo a contenere insieme a Martinez Quarta le offensive dei vari Morata, Dybala e Chiesa. Allegri contro la Fiorentina ha schierato una difesa inedita, considerando le assenze per infortunio muscolare di Bonucci e Chiellini.

Rugani e De Ligt però hanno fornito una prestazione importante, anche perché dovevano marcare una dei migliori giovani del calcio europeo come Dusan Vlahovic. Proprio le assenze in difesa dei due nazionali italiani hanno portato il sito Calciomercato.it a lanciare un sondaggio in cui chiedeva agli utenti quale fosse il difensore da acquistare che alla lunga potesse diventare il titolare alla Juventus. Gli utenti hanno votato al primo posto proprio il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic. Il difensore classe 1997 precede Alessio Romagnoli, Antonio Rudiger e Manuel Akanji.

Il difensore Milenkovic il più votato come acquisto per la difesa della Juventus

In un sondaggio lanciato da calciomercato.it in cui si chiedeva chi fosse l'acquisto giusto per la difesa della Juventus, gli utenti hanno votato con il 36,1% di percentuale il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic.

Il secondo più votato è stato Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a fine stagione, con il 29% dei voti. Segue al terzo posto Antonio Rudiger (in scadenza con il Chelsea) con il 24,6% ed infine con il 10% dei voti il difensore del Borussia Dortmund Manuel Akanji.

Il mercato della Juventus

La Juventus la prossima stagione potrebbe quindi acquistare un difensore centrale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Potrebbe essere scelto proprio fra i nomi del sondaggio lanciato dal sito calciomercato.it. La società bianconera però starebbe già lavorando per gennaio all'acquisto di un centrocampista e di una punta. A tal riguardo si parla di un eventuale arrivo di Axel Witsel, giocatore del Borussia Dortmund in scadenza di contratto a giugno 2022.

Arriverebbe quindi a prezzo vantaggioso. Si valuta anche un possibile arrivo anticipato di Nicolò Rovella già a gennaio, anche se in una recente intervista il centrocampista ha dichiarato che gli piacerebbe continuare a giocare nel Genoa fino a fine stagione. Per quanto riguarda il settore avanzato il preferito sembra essere la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.