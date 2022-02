La Juventus è attesa da un mese di febbraio importante con tanti match impegnativi. La società bianconera dovrà lavorare anche alla situazione contrattuale dei giocatori in scadenza, ovvero Dybala, Cuadrado, Bernardeschi, Perin e De Sciglio. Da valutare anche il futuro professionale di Alvaro Morata, attualmente in prestito dall'Atletico Madrid fino a giugno.

La società bianconera ha un diritto di riscatto sul suo cartellino per circa 35 milioni di euro. Somma che non vorrebbe pagare anche in considerazione del fatto che la società bianconera ha già pagato 20 milioni di euro per il prestito dello spagnolo per due stagioni.

Secondo la stampa spagnola però la Juventus cercherà di acquistarlo a titolo definitivo anche perché Morata ha dimostrato di avere un'intesa importante con il nuovo acquisto Vlahovic. Lo spagnolo contro il Verona è stato schierato come punta di fascia insieme a Vlahovic e Dybala. Ha fornito una delle migliori prestazioni con la Juventus regalando anche l'assist per il gol di Zakaria. La società bianconera potrebbe offrire circa 20 milioni di euro per il cartellino di Morata più 5 milioni di bonus. Un'offerta che potrebbe essere accettata dall'Atletico Madrid anche perché Simeone non lo considerato utile. Inoltre la società spagnola non vorrebbe cederlo al Barcellona, una delle rivali sportive dell'Atletico Madrid nel campionato spagnolo.

Possibile offerta della Juventus da 25 milioni per l'acquisto di Morata

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe riscattare il cartellino di Alvaro Morata offendo all'Atletico Madrid 20 milioni di euro più 5 milioni di euro bonus. Circa 10 milioni di euro in meno rispetto al prezzo di mercato stabilito nell'estate 2020 quando Morata arrivò alla Juventus. Tale somma potrebbe essere accettata dalla società spagnola, anche perché i 25 milioni di euro si aggiungerebbero agli altri 20 milioni di euro già pagati dalla Juventus per il prestito dello spagnolo.

Inoltre l'unica società che in questo momento vorrebbe acquistare Morata è il Barcellona, società a cui l'Atletico Madrid preferirebbe non vendere il giocatore.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe confermare anche nella stagione 2022-2023 i giocatori Morata e Dybala, oltre al nuovo acquisto Vlahovic. A proposito dell'argentino a breve è atteso l'incontro con la società bianconera per il prolungamento di contratto.

La Juventus potrebbe offrire circa 8 milioni di euro più di 2 milioni di euro di bonus a stagione fino a giugno 2026. Vorrebbe però risparmiare sul costo delle commissioni da pagare a Jorge Antun, agente sportivo del giocatore.