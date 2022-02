L'Inter sarebbe al lavoro per potenziare la rosa di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Nel mirino ci sarebbe sicuramente un centrocampo che, oltre a Gianluca Scamacca del Sassuolo, potrebbe essere Anthony Martial. Il Manchester lo ha ceduto in prestito durante la scorsa sessione di mercato al Siviglia per rivitalizzarlo. I nerazzurri potrebbero ingaggiarlo per il prossimo campionato intavolando una trattativa simile a quella che ha portato Romelu Lukaku alla Pinetina tre estati fa. L'unico nodo per arrivare al francese sarebbe rappresentato dall'elevato ingaggio che, però, potrebbe essere spalmato su più anni di contratto soprattutto se dovessero essere ceduti sia Alexis Sanchez che Arturo Vidal, i due tesserati con ingaggio più elevato nel club presieduto dagli Zhang.

Vidal e Sanchez sarebbero in uscita

L'ex Udinese piacerebbe al Barcellona e potrebbe ritornare in Spagna sotto esplicita richiesta del tecnico Xavi. Il club catalano non vorrebbe pagare il cartellino ma potrebbe riconoscere al ragazzo uno stipendio da circa sette milioni di euro anche per apportare qualità ed esperienza in una rosa in costruzione dopo il periodo negativo attraversato negli ultimi anni. Anche l'ex centrocampista della Juventus dovrebbe salutare la Pinetina e sulle sue tracce ci sarebbe il Tottenham di Antonio Conte, lo stesso allenatore che sarebbe stato decisivo per il suo approdo a Milano. I dirigenti nerazzurri non si opporrebbero perché avrebbero l'occasione di abbassare il monte ingaggi e di investire su calciatori più futuribili come ad esempio Gianluca Scamacca e Davide Frattesi.

L'Atletico Madrid tenta Inzaghi, Skriniar e Perisic

Al termine di questo campionato, l'Inter potrebbe difendersi dagli attacchi che verrebbero dall'Atletico Madrid. I Colchoneros sarebbero sulle tracce di Simone Inzaghi, ritenuto il profilo più ideale per sostituire Diego Simeone. Il tecnico argentino sta avendo qualche problema nelle ultime uscite e potrebbe essere sostituto dall'ex Lazio.

Inzaghi difficilmente accetterebbe un trasferimento visto che ha un contratto con i nerazzurri fino al 2023 ma la squadra della Liga potrebbe tentare anche alcuni calciatori della squadra milanese per convincere il tecnico. Nel mirino dell'Atletico, infatti, ci sarebbero sia Milan Skriniar che Ivan Perisic. Per lo slovacco si metterebbero sul piatto almeno quaranta milioni di euro mentre per il croato non si pagherebbe il cartellino perché ha il contratto in scadenza nel 2022. Il difensore, però, avrebbe fatto intendere in varie occasioni di voler rimanere alla Pinetina mentre l'ex Bayern Monaco si starebbe avvicinando al rinnovo con i nerazzurri.