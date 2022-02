Nella giornata di ieri, sabato 19 febbraio, il Milan è stato fermato dal pareggio con la Salernitana ultima in classifica: 2-2 il risultato finale, con i rossoneri che ora rischiano di perdere il primato in classifica ai danni dell'Inter.

I nerazzurri, impegnati questa domenica nella sfida con il Sassuolo, in caso di vittoria andrebbero a +1 sui cugini, in attesa ancora di recuperare il match con il Bologna. Insomma: per l'Inter un potenziale distacco di +4 punti, con il Milan che sta pagando (e non poco) i risultati con le squadre posizionate nella zona medio-bassa della classifica.

Con la Salernitana solo è l'ultimo stop ottenuto dal Milan con squadre sulla carta più deboli

A dirlo sono i dati e i risultati ottenuti dai rossoneri. Il primo stop (inatteso) ottenuto dai rossoneri è stato quello contro la Fiorentina, quando i rossoneri hanno perso 4-3 davanti al pubblico dell'Artemio Franchi durante la tredicesima giornata di campionato. Altro passo falso è arrivato la settimana dopo, quando il Milan è incappato in un'altra sconfitta, stavolta interna contro il Sassuolo.

Un altro stop contro una squadra sulla carta decisamente più debole è arrivato nella diciassettesima giornata, quando i rossoneri sono stati fermati dall'Udinese sul risultato di 1-1. Il punto più basso, però, è quello toccato durante la 22^ giornata di Serie A, quando i rossoneri hanno perso a San Siro per 2-1 contro lo Spezia (partita condizionata da decisioni arbitrali molto discusse).

Con lo stop ottenuto a Salerno ieri, il Milan ha una media di 38 punti ottenuti su 51 a disposizione.

L'Inter ha perso punti solo con la Sampdoria

Decisamente migliore è il cammino che ha avuto l'Inter fino a questo momento contro le squadre "piccole". I nerazzurri, guidati da Simone Inzaghi, hanno infatti ottenuto ben 40 punti sui 42 a disposizione contro le squadre sulla carta inferiori.

L'unico stop ottenuto dall'Inter risale alla terza giornata, quando i nerazzurri sono stati bloccati sul 2-2 a Marassi contro la Sampdoria.

In attesa di capire se ci sarà o meno il sorpasso dell'Inter, però, il Milan dovrà guardarsi anche dal Napoli di Luciano Spalletti. I partenopei, infatti, scenderanno in campo domani, quando alle 18:30 affronteranno l'impegno in trasferta contro il Cagliari.

Qualora la squadra di Spalletti dovesse riuscire a ottenere i tre punti, il Napoli riuscirebbe ad agganciare i rossoneri a quota 56 punti.

Lo stop dei rossoneri contro la Salernitana, dunque, rischia di compromettere in maniera significativa il cammino del Milan, che deve sperare ora in passi falsi dei rivali per non ritrovarsi in terza posizione al termine della giornata di campionato.