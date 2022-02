L'Inter starebbe valutando le strategie di mercato da intavolare in vista della prossima estate. Molto probabilmente Stefan De Vrij non dovrebbe essere confermato perché garantirebbe alle casse nerazzurre una netta plusvalenza visto che è stato ingaggiato da svincolato dopo l'avventura alla Lazio. Il centrale ha il contratto in scadenza nel 2023 ed una valutazione di circa quaranta milioni di euro. Il Tottenham sarebbe già sulle sue tracce ma, nelle ultime ore, il Barcellona avrebbe pensato ad una formula per assicurarsi le prestazioni del classe 1992 che non sta vivendo un'ottima stagione.

Il club catalano avrebbe in mente di mettere sul piatto il cartellino di Memphis Depay più un conguaglio economico di circa venti milioni di euro, mentre al calciatore verrebbe offerto un contratto da circa sei milioni di euro annui. La società nerazzurra potrebbe prendere in considerazione la proposta perché l'attaccante olandese sarebbe un ottimo rinforzo se dovesse essere ceduto Lautaro Martinez. Potrebbe anche prendere il posto di un partente Alexis Sanchez. Il cileno non dovrebbe esser confermato per la prossima stagione per l'oneroso stipendio che percepisce attualmente.

Lukaku e l'idea di un ritorno all'Inter

Si è rivelato, fino a questo momento, un flop l'investimento del Chelsea per il bomber belga.

115 milioni di euro che hanno portato ai Blues soltanto cinque gol firmati dall'ex Manchester United. Durante la prossima sessione di mercato, il giocatore potrebbe essere anche ceduto e la suggestione di un possibile ritorno in nerazzurro non tramonterebbe. I Blues per il cartellino del classe 1993 vorrebbe in cambio il tandem Milan Skriiar e Nicolò Barella.

Proposta che la dirigenza milanese non potrebbe mai accettare perché i due ragazzi sono centrali nel progetto tecnico di Inzaghi ed avrebbero rispettivamente una valutazione di almeno sessanta milioni di euro. Inoltre sarebbero i candidati per ereditare la fascia da capitano se Samir Handanovic dovesse decidere di non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022.

Il ritorno di Lukaku sarebbe poi molto difficile per il contratto da circa quattordici milioni di euro che percepisce.

La differenza potrebbe farla soltanto la sua volontà perchè il centravanti, come ha espresso in molte occasioni, è molto legato alla società presieduta dagli Zhang. Marotta e Piero Ausilio, però, sarebbero sulle tracce di Gianluca Scamacca per garantire a Edin Dzeko di tirare il fiato durante la prossima stagione. Il ragazzo del Sassuolo avrebbe una valutazione di circa trenta milioni di euro ma nell'operazione si potrebbe inserire qualche contropartita tecnica.