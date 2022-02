L'ex amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco è stato protagonista di un'intervista molto interessante a 1 Station Radio dove ha parlato del Fair Play Finanziario. Secondo Lo Monaco è una modalità di contenimento dei costi che avrebbe fallito. Per l'ex dirigente tale situazione può essere regolamentata solo dalla Fifa, di certo da parte delle società importanti non sono mancati investimenti molto onerosi come ad esempio l'arrivo di Vlahovic alla Juventus. La pandemia da coronavirus e la conseguente crisi economica ha riguardato soprattutto le piccole società, come ad esempio quelle del campionato di Serie C.

Lo Monaco ha dichiarato: "Le società sono tenute ad adempiere ai loro pagamenti entro la scadenza inderogabile del 16 febbraio. Con ricavi azzerati e la crisi, com'è possibile riuscirci senza un sostegno?".

Il dirigente Lo Monaco ha parlato del Fair Play Finanziario

"Il Fair Play Finanziario ha fallito". Queste le dichiarazioni di Lo Monaco in riferimento alla normativa introdotta dalla Fifa qualche stagione fa ma che non ha portato ad un vero e proprio contenimento dei costi da parte delle società di calcio. Non è un caso infatti che già nel mercato di gennaio la Juventus ha effettuato un acquisto importante da 75 milioni di euro come quello di Dusan Vlahovic. Secondo il dirigente bisognerebbe calmierare i prezzi e quindi inserire limite massimo di spesa sul costo dei cartellini e su quello degli ingaggi.

Lo Monaco si è schierato a favore di De Laurentiis, che ha sottolineato come siano importanti i ristori per le società di calcio dopo la chiusura degli stadi e la riduzione della capienza degli stessi a causa della pandemia da coronavirus. A tal riguardo ha aggiunto: "Sembra che i casi di positività al coronavirus stiano diminuendo, quindi tra poco potremmo vedere delle novità.

Ovviamente si parla del 50% della capienza".

Gli investimenti effettuati da Inter e Juventus durante il calciomercato invernale

L'Inter e la Juventus sono le società che hanno più investito sul mercato a gennaio insieme alla Salernitana. L'Inter ha preso in prestito secco Felipe Caicedo fino a fine stagione e Robin Gosens per circa 23 milioni di euro più bonus.

La Juventus invece si è rinforzata con Dusan Vlahovic, Denis Zakaria e Federico Gatti, investimenti attutiti però dalle cessioni di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski al Tottenham e di Aaron Ramsey al Glasgow Rangers.