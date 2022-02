La Juventus è stata la protagonista del Calciomercato invernale con tre acquisti importanti. Dusan Vlahovic e Denis Zakaria sono i rinforzi per il settore avanzato e per il centrocampo che potrebbero migliorare in maniera decisa la qualità dei bianconeri. L'altro investimento è stato quello per Federico Gatti, difensore del Frosinone, che rimarrà nella società laziale fino a giugno. I bianconeri lavoreranno a febbraio per la situazione contrattuale dei giocatori in scadenza ma anche sul calciomercato estivo. Oltre a questi la Juventus avrebbe individuato un rinforzo importante a centrocampo dopo l'arrivo di Denis Zakaria.

Si tratta di Thomas Partey, giocatore ghanese dell'Arsenal che la società inglese ha acquistato dall'Atletico Madrid per circa 50 milioni di euro. Si tratta di un giocatore particolarmente gradito da Allegri, che vuole fisicità a centrocampo. Si era parlato del suo possibile arrivo già a gennaio ma il tecnico Arteta lo ritiene molto importante per la sua squadra. La Juventus avrebbe effettuato uno scambio di prestiti fra Arthur Melo e Thomas Partey, trattativa però che non si è concretizzata per la volontà del tecnico spagnolo.

Il centrocampista Thomas Partey potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Thomas Partey a giugno.

Il centrocampista dell'Arsenal piace molto ad Allegri che lo schiererebbe a fianco di Zakaria e Locatelli. Di certo si tratta di un giocatore che ha un prezzo di mercato importante, considerando che l'Arsenal ha sborsato circa 50 milioni di euro per acquistarlo dall'Atletico Madrid. Il ghanese è solo uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera per il centrocampo.

Si vocifera infatti anche di un interesse per Paul Pogba del Manchester United e per Franck Kessié del Milan, entrambi in scadenza di contratto con le rispettive società società a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus avrà a disposizione a luglio altri due centrocampisti il cui cartellino è già di proprietà della società bianconera.

Ci riferiamo a Nicolò Rovella, in prestito al Genoa, e Nicolò Fagioli, in prestito alla Cremonese. Si tratta di due giovani di grandi qualità particolarmente graditi dal tecnico Massimiliano Allegri. Soprattutto il giocatore attualmente in prestito alla società ligure potrebbe essere già pronto per far parte della rosa della Juventus. La Juventus inoltre potrebbe attingere al mercato dei parametri zero per acquistare un difensore. Piace Alessio Romagnoli, giocatore del Milan in scadenza di contratto a fine stagione. Sarebbe un rinforzo importante anche perché alla lunga potrebbe sostituire Giorgio Chiellini, in scadenza di contratto con la Juventus a giugno 2023.