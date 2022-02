La Juventus è stata la protagonista del Calciomercato invernale. Tre gli acquisti ufficializzati dalla società bianconera Ve ne sono stati uno per la difesa, uno per il centrocampo e uno per il settore avanzato. È arrivato il difensore Federico Gatti dal Frosinone, che rimarrà in prestito nella società laziale fino a giugno. Denis Zakaria è il rinforzo per il centrocampo, mentre Dusan Vlahovic è la punta che dovrà finalizzare le azioni da gol della squadra bianconera.

La Juventus lavorerà a febbraio alle situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno, ma potrebbe già iniziare a definire pure gli acquisti del calciomercato estivo.

Fra i settori che potrebbero essere rinforzati con decisione c'è il centrocampo. Dopo l'arrivo di Denis Zakaria, la Juventus potrebbe investire su un altro giocatore di qualità in tale reparto.

Sarebbero diversi i nomi seguiti dalla società bianconera, fra questi spiccano quelli di Jorginho, di Paul Pogba e di Frenkie De Jong.

I possibili nomi per il centrocampo della Juventus a giugno: fra questi De Jong

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare un centrocampista di qualità a giugno. Sono tre i nomi che piacciono alla società bianconera, fra questi Jorginho, Paul Pogba e Frenkie De Jong.

Il nazionale azzurro, in scadenza col Chelsea nel 2023, migliorerebbe molto l'impostazione di gioco.

Lo stesso si può dire del centrocampista francese, che va in scadenza di contratto con il Manchester United questo giugno: sarebbe un acquisto senza prezzo di cartellino anche se l'ingaggio importante che guadagna nella società inglese non agevola un suo eventuale approdo in bianconero.

Il terzo nome che circola è invece quello dell'olandese Frenkie De Jong, attualmente al Barcellona, dopo essere cresciuto nell'Ajax (dove giocava insieme all'attuale difensore bianconero De Ligt).

Il classe '97 non sarebbe imprescindibile per il gioco del Xavi e potrebbe lasciare la Catalogna in estate.

Il resto del mercato della Juventus: si pensa ai giocatori a parametro zero

La Juventus, dopo tre stagioni dagli arrivi di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero.

Piacciono diversi giocatori attualmente in scadenza con le rispettive società, fra questi ci sarebbero Antonio Rudiger del Chelsea e Alessio Romagnoli e Franck Kessié del Milan.