È andata in scena martedì 15 febbraio al Parco dei Principi la sfida stellare PSG e Real Madrid, valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Arbitro della gara è stato il fischietto italiano Daniele Orsato. La partita è finita 1-0 per i padroni di casa con gol di Mbappè. Sarà decisiva la gara di ritorno per determinare chi delle due accederà ai quarti di finale.

Il film della partita

La partita inizia con il PSG schierato con 4-3-3 a trazione offensiva. Il Real è attento a chiudere spazi e a proteggere la propria porta, con il medesimo modulo dei parigini.

Al quarto minuto primo sussulto: sprint di Mbappe che, con un dribbling secco, sfonda sulla fascia destra dei Blancos, mettendo in mezzo un cross basso e teso;,la palla arriva a Di Maria che vanifica il tutto.

In fase di possesso il PSG passa da a un 4-3-3 ad un 3-4-3 con Danilo Pereira che scivola da centrocampista a terzo di destra di difesa, dando così possibilità ad Hakimi e a Mendes di alzare il loro baricentro diventando due ali aggiunte. Il copione sembra scritto. Verratti e Paredes fanno girare la palla in maniera pulita e veloce, cercando imbucate sulle corsie esterne, dove il Real sembra far più fatica, soprattutto dal lato di Carvajal. Al 17’ prima vera occasione da rete: Messi serve una palla in area a Mbappe che conclude, ma è bravissimo il portiere ad opporsi.

Il primo tempo si chiude con la prima conclusione del Real, con colpo di testa di Casemiro (il migliore dei suoi) da corner: tentativo che finisce al lato della porta di Donnarumma. Il mediano brasiliano del Real, causa ammonizione, rimediata al 37’, salterà il ritorno.

Nel secondo tempo lo spartito della partita sembra non mutare.

I parigini non rinunciano ad attaccare, ma il Real sembra reggere con difesa ermetica. Arriva poi un'altra pesante ammonizione per Mendy che salterà anche lui il ritorno al Bernabeu. Il Real prova a fare un po’ di pressione alla difesa parigina, guidata da Marquinhos, ne approfitta Messi con un rapido contropiede. Il fenomeno argentino confeziona un pallone con i giri giusti per Mbappe, che si trova in area.

Il francese con una sterzata fulminea induce Carvajal al fallo. Si presenta sul dischetto il sette volte vincitore del Pallone d'oro, che però si fa ipnotizzare da Courtois e l’estremo difensore del Madrid para il rigore. Il Real sulle ali dell'entusiasmo prova ad affacciarsi in avanti, ma nonostante ciò il PSG rimane padrone della partita. Al 71’ per i francesi entra il brasiliano Neymar, il quale mostra subito le sue qualità, affondando con improvvise accelerazioni; poi arriva alla conclusione in area da sinistra, con un diagonale rasoterra, che esce di poco al palo opposto della porta, difesa dall’ex Atletico e Chelsea. I Galacticos riescono solo con qualche palla da fermo, calciata da Kroos a respirare un po’.

Al 94’, proprio sul gong, Neymar con un bel colpo di tacco, recapita la palla a Mbappè che punta la difesa madrilena e con un doppio passo sontuoso ipnotizza Vasquez e Militao, passando proprio in mezzo ai due, per poi trafiggere il portiere del Real Madrid. È il gol dell'1-0. Dopo pochi istanti arriva il triplice fischio finale.

Tutto aperto in vista del ritorno

Il discorso qualificazione non è affatto chiuso, ma il Psg è sembrato più attrezzato del Real. Migliore in campo lo Mbappè, molto bene anche Verratti e Mendes.

Per la qualificazione i transalpini sono ora favoriti, ma il Real venderà sicuramente cara la pelle e nel match di ritorno a marzo in Spagna proverà a ribaltare la situazione