L'Inter sarà tra le grandi protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato, sia in entrata che in uscita. I nerazzurri, oltre a rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, dovranno respingere l'assalto ai propri gioielli. Tra questi c'è sicuramente Milan Skriniar, ormai vero e proprio pilastro della difesa nerazzurra e da molti considerato l'ideale capitan futuro. Sul difensore slovacco avrebbe messo gli occhi l'eterna rivale dell'Inter, la Juventus, in cerca di un grande rinforzo in difesa, soprattutto in caso di addio di De Ligt.

Anche il Napoli dovrà respingere l'assalto dei top club europei ai propri gioielli. Tra questi c'è sicuramente Victor Osimhen, su cui si sarebbe palesato l'interesse del Real Madrid, in cerca dell'erede di Karim Benzema, non più giovanissimo.

Juventus su Skriniar

Uno dei pilastri dell'Inter in questi ultimi anni è stato senza dubbio Milan Skriniar. Arrivato nell'estate del 2017 nella diffidenza generale dalla Sampdoria per 15 milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, il centrale slovacco ha conquistato tutti con il suo temperamento e le prestazioni in campo tanto che molti tifosi sperano possa essere il capitano del futuro, ereditando la fascia da Samir Handanovic.

Per farlo, però, bisognerà respingere gli assalti di altri top club.

Tra questi ci sarebbe anche la Juventus, che avrebbe messo gli occhi su Skriniar per rinforzare il reparto arretrato, soprattutto qualora dovesse andare via Matthijs De Ligt per fare cassa e abbassare il monte ingaggi. Senza l'accordo per il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2023, non è da escludere qualche colpo di scena.

La società nerazzurra, comunque, non lo lascerà partire a meno di proposte davvero importanti, superiori ai 60 milioni di euro, ancor di più se ad essere interessata è la rivale di sempre.

La Juventus vorrebbe mettere sul piatto 40 milioni di euro più una contropartita tecnica, che potrebbe essere uno tra Weston McKennie e Arthur.

Da vedere se la proposta convincerà il club meneghino, che non vorrebbe privarsi di Skriniar ritenendolo un simbolo del legame ai colori nerazzurri.

Real Madrid su Osimhen

Il Real Madrid potrebbe pescare in casa Napoli per rinforzare il reparto avanzato. Oltre a Kylian Mbappé, che potrebbe arrivare a parametro zero essendo in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain, i Blancos cercano un centravanti da alternare a Karim Benzema. Per questo motivo gli occhi sarebbero finiti su Victor Osimhen, che piace molto a Carlo Ancelotti. Il Napoli sicuramente non si priverà tanto facilmente del proprio centravanti e per il suo cartellino chiede tra i 70 e gli 80 milioni di euro, con il Real che potrebbe avvicinarsi a questa cifra, offrendo 40 milioni di euro più il cartellino di Luka Jovic, che in Spagna non si è ambientato e non è riuscito a mostrare il proprio valore.