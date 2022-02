Tra gli incontri valevoli per la venticinquesima giornata di Serie A vi è anche la sfida che domenica 13 febbraio alle 15 vedrà opposti al “Carlo Castellani” di Empoli la formazione toscana guidata da Aurelio Andreazzoli e il Cagliari di mister Walter Mazzarri. Un incontro tra due formazioni in cerca di conferme: l’Empoli vuole dare continuità al pareggio a reti bianche di Bologna per proseguire il buon campionato sin qui disputato, mentre i sardi non intendono interrompere il buon momento iniziato con il girone di ritorno. In cinque giornate i sardi hanno racimolato lo stesso numero di punti delle prime 19 giornate di campionato, dove aveva mostrato molte difficoltà.

Mazzarri recupera Pavoletti

In casa Cagliari mister Mazzarri recupera il bomber Leonardo Pavoletti – fermatosi alla vigilia del vittorioso match di Bergamo – che si è allenato col gruppo così come il neo campione d’Africa Keita Balde; è quindi probabile la presenza di entrambi nella lista dei convocati per la trasferta empolese. Ancora allenamento personalizzato, invece, per Ceter e Nandez con l’uruguaiano che rimane quindi in forte dubbio per la gara. Riguardo alla sfida del “Castellani” Mazzarri predica prudenza e in conferenza stampa, pur riconoscendo la svolta positiva imboccata dalla sua squadra, avverte che quella con l’undici toscano sarà una gara difficile contro la squadra rivelazione del campionato.

Andreazzoli non si fida del Cagliari

Sul versante Empoli, Aurelio Andreazzoli definisce il match di domani un “crocevia” che potrà definire meglio gli obiettivi dei suoi ragazzi per il proseguo della stagione. Il tecnico mette in guardia dal Cagliari, una squadra “in salute” che nelle ultime cinque giornate viaggia a una media di 2 punti a gara.

Riguardo alla formazione, il mister degli azzurri non si sbilancia; interrogato sulla condizione di Verre e Benassi – reduci dalla buona prestazione di Bologna – ha dichiarato che i due potrebbero giocare metà gara, partendo nell’undici iniziale o subentrando a partita in corso.

I precedenti in Toscana

Dieci in tutto i precedenti tra le due squadre in terra toscana tra serie A, B e Coppa Italia.

Bilancio nettamente favorevole agli azzurri empolesi che fra le mura amiche si sono imposti per ben 8 volte. Soltanto due le vittorie sarde tra le quali spicca il roboante 0-4 dell’ottobre 2014 con il Cagliari targato Zeman che risolse la pratica già nel primo tempo – chiuso con un poker – in uno dei pochi sussulti di una stagione che per i rossoblu sarebbe terminata con la retrocessione nella serie cadetta.

Empoli-Cagliari (domenica 13 febbraio, ore 15): le probabili formazioni:

Empoli: Vicario, Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi, Zurkowski, Asllani, Bandinelli, Bajrami, Henderson, Pinamonti. All.: Andreazzoli.

Cagliari: Cragno, Goldaniga, Lovato, Carboni, Bellanova, Marin, Grassi, Dalbert, Lykogiannis, Pereiro, Joao Pedro. All.: Mazzarri.

Arbitro: Dionisi

assistenti di linea: Vivenzi-Ranghetti

quarto uomo: Marini

Var: Manganiello

Avar: Tolfo