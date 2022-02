Dopo la vittoria di Coppa Italia sul Sassuolo, per la Juve arriva un'importante prova del nove pure in campionato. Domenica 13 febbraio (calcio d'inizio alle 20:45), al Gewiss Stadium di Bergamo è in programma lo scontro diretto tra l'Atalanta e la Juventus [VIDEO].

Atalanta-Juventus è uno dei big match della 25^ giornata di Serie A, che vede di fronte due squadre che stanno vivendo un momento di forma diametralmente opposto. La Juventus vuole dare continuità al buon momento, mentre l'Atalanta cerca di svoltare e di cancellare le recenti delusioni.

Allegri: 'Partita importante ma non decisiva'

Max Allegri nella conferenza stampa prepartita ha detto chiaramente che: "La sfida con l'Atalanta è uno scontro diretto che la Juventus non può permettersi di non vincere. Ma non parlerei di partita decisiva o di gara spartiacque. L'Atalanta negli anni ha dimostrato di essersi conquistata lo spazio per lottare con le big. Mi aspetto un avversario desideroso di riscatto dopo la bruciante eliminazione dalla Coppa Italia".

Il mister della squadra bianconera ha poi proseguito: "E' un momento decisivo della stagione. Bisogna fare e non chiacchierare. Stiamo attraversando un buon momento non da ora, ma da 10-12 partite. Ma ricordiamoci sempre che non abbiamo fatto ancora nulla.

Nel calcio serve equilibrio. Dobbiamo essere concentrati sempre su ciò che facciamo. Abbiamo raggiunto la semifinale di Coppa Italia, ora dobbiamo pensare al campionato partita dopo partita. E più andiamo avanti, più sarà difficile vincere perchè i punti contano di più.

Poi il tecnico livornese ha proseguito: "In questo momento bisogna solo stare con i piedi ben saldi a terra.

A volare potremmo farci male. Pensiamo all'Atalanta. Per ora pensiamo al quarto posto, le tre davanti hanno un vantaggio importante. L'Inter potenzialmente è a +11, è difficile recuperare"

Allegri su Vlahovic e Zakaria

Poi Allegri si è soffermato su Dusan Vlahovic: "Un giocatore con queste caratteristiche mancava alla squadra.

Il suo arrivo ha portato molto entusiasmo ma lo ripeterò fino alla noia: non abbiamo fatto nulla, per la Juventus vincere le partite è la normalità. Il tridente? Non so, debbo ancora fare delle valutazioni. Kean torna a disposizione mentre torna disponibile solo lunedì. Giochiamo una partita ogni tre giorni. più andiamo avanti più ci sarà spazio per tutti".

Mentre su Zakaria ha detto: "È un giocatore molto bravo, l'altra sera mi è piaciuto, ha una bella qualità di passaggio. Si sta inserendo bene".

Infine il trainer della Juve si è soffermato sui precedenti col collega Gasperini: "Negli ultimi anni due pareggi e due sconfitte, magari domani mi tocca la vittoria. Non devo essere io a sottolineare il gran lavoro di Gasperini e lo dicono i fatti. L'Atalanta sta facendo da anni campionati importanti, in Champions ha sfiorato la finale. Ha saputo tirare fuori il massimo dai suoi giocatori e merita tutti i miei complimenti".