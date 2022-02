Non c'è tempo di riposare in Serie B e in particolare in casa Crotone. La squadra calabrese, terz'ultima in classifica, sembra avere smarrito nuovamente la sua identità di gioco. Dopo l'avvio di campionato da dimenticare e gli avvicendamenti in panchina tra Pasquale Marino e Francesco Modesto, gli squali sembravano aver mostrato segnali di ripresa nelle ultime giornate. Le due sconfitte contro Reggina e Brescia hanno però rimescolato le carte. La dirigenza starebbe ora riflettendo su un nuovo cambio in panchina. Fondamentale per Francesco Modesto potrebbe essere la gara del "Via del Mare" contro il Lecce.

Crotone, Modesto in bilico

Con due k.o. nelle ultime due giornate il Crotone sembra avere effettuato un passo indietro rispetto a quanto visto a gennaio. La classifica difficile non permette agli squali di perdere ulteriormente terreno da chi li precede.

I 14 punti ottenuti in 23 giornate rappresentano un bottino esiguo per sperare nella salvezza. La sfida contro il Lecce, squadra in serie positiva da sei giornate, potrebbe essere l'ultima chance concessa all'allenatore crotonese. Servirà vincere per continuare a sperare, occorre infatti fare punti per provare a ricucire il divario che separa i rossoblù dal Cosenza e dall'Alessandria, squadre attualmente in zona play-out.

Secondo alcune indiscrezioni un'eventuale sconfitta potrebbe portare a un nuovo cambiamento in panchina.

Obiettivo salvezza per il Crotone

Con 15 partite ancora da disputare il Crotone ha teoricamente a disposizione 45 punti. Salvarsi è una missione difficile, ma non impossibile, anche attraverso la qualificazione ai Play-Out. Proprio gli spareggi potrebbero rappresentare l'ancora di salvezza del Crotone con la possibilità di dover duellare contro i corregionali del Cosenza.

Proprio nelle scorse ore i Lupi hanno cambiato nuovamente tecnico, salutando definitivamente Roberto Occhiuzzi per dare spazio a Pierpaolo Bisoli.

Modesto presenta la gara di Lecce

Nel post gara dell'Ezio Scida contro il Brescia, l'allenatore del Crotone Francesco Modesto intanto ha voluto parlare delle difficoltà affrontate dalla squadra nelle ultime giornate, provando a spronare i suoi ragazzi.

Queste le parole sul momento della squadra pronunciate da Modesto: "Mancano 15 partite e fino a quando sono seduto su questa sedia dobbiamo venderemo cara la pelle sennò non andiamo d’accordo. Io ci credo e ci devono credere tutti da qui alla fine. Dobbiamo toglierci di dosso questa cosa di dover fare risultato a tutti i costi, non ci aiuta. Voglio vedere gente con il sangue agli occhi e la voglia di salvarsi".