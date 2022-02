Ritorna in campo la Serie B e nella terza giornata del girone di ritorno è in programma il "derby" di Calabria tra Reggina e Crotone. Il match si gioca questo sabato 12 febbraio alle ore 16:15.

Le due squadre, in lotta per non retrocedere, daranno vita allo Stadio "Oreste Granillo" a un match che potrebbe dare la svolta, in caso di vittoria, a una delle due formazioni. I due tecnici giovani, Roberto Stellone e Francesco Modesto, sono pronti quindi a darsi battaglia per raggiungere l'obiettivo stagionale della salvezza.

Crotone, tre assenze per gli squali

La trasferta di Reggio Calabria vedrà il Crotone con l'assenza di tre elementi. Non sono state convocati per il match il difensore Samuele Canestrelli, il centrocampista Pasquale Giannotti e l'attaccante Bobby Adekanye. Per tutti e tre problemi ci sono di natura fisica: forse c'è la possibilità di rivederli in campo nel prossimo incontro, nel turno infrasettimanale del 16 febbraio all'Ezio Scida contro il Brescia.

Gli squali arrivano a questa gara forti di quattro risultati utili consecutivi, con sei punti conquistati nelle ultime cinque giornate. L'andamento pare in crescita, dopo le grandi difficoltà emerse da inizio stagione, anche se la squadra si trova tuttora in terz'ultima posizione e dovrà migliorare se vuole ottenere la salvezza.

La Reggina cerca la svolta

Non vive un momento migliore la Reggina, che nelle ultime 10 giornate è riuscita ad ottenere solamente quattro punti. Tante, forse troppe le reti subite in questo lasso di tempo - ben 20 - a fronte di soli quattro gol messi a segno.

Dopo l'entusiasmante avvio di stagione gli amaranto hanno frenato vistosamente passando dal sogno della zona play-off alla lotta per non retrocedere.

A farne le spese sono stati i tecnici Alfredo Aglietti e Domenico Toscano, con due esoneri nel giro giornate. L'arrivo in panchina di Roberto Stellone non sembra al momento aver sortito alcun effetto: la Reggina è uscita sconfitta per 2-0 nell'ultima gara di campionato al "Liberati" di Terni.

Crotone, Modesto concentrato sulla sfida

A presentare alla viglia questo importante incontro, in conferenza stampa, è intervenuto il tecnico del Crotone, Francesco Modesto. Per lui è una gara speciale, avendo militato da calciatore per diverse stagioni con la Reggina.

Queste sono state le sue parole: "Servirà massima attenzione, dovremo scendere in campo nel modo giusto. Sappiamo con chi giochiamo, alla fine è una partita bellissima da disputare, è un derby dove si affrontano due squadre con le problematiche del momento. I tifosi faranno la loro parte, però la gestione della gara deve stare nell’attenzione, la voglia. Il minimo errore lo puoi pagare, l’attenzione deve essere massimale e devi giocare con lo stesso spirito che stiamo dimostrando ultimamente".