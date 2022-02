L'Inter potrebbe rivoluzionare l'attacco nella prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri, infatti, hanno palesato qualche difficoltà di troppo soprattutto nelle ultime settimane e per questo motivo qualche riflessione si sta facendo all'interno della società. Tanti i nomi sul tavolo, su tutti quelli di Gianluca Scamacca e Paulo Dybala, ma non solo. Nelle ultime ore sarebbe spuntata un'altra pista interessante che porta al centravanti del Lille classe 2000, Jonathan David, che ha raccolto l'eredità di Victor Osimhen dopo che quest'ultimo è stato ceduto al Napoli due anni fa.

Anche il Napoli è in cerca di un rinforzo in attacco, soprattutto alla luce dell'addio di Lorenzo Insigne, che è in scadenza di contratto e si accaserà al Toronto. L'ultima idea degli azzurri porterebbe a Joao Pedro, che era stato accostato al club di Aurelio De Laurentiis già a gennaio, con il Cagliari che non ha voluto privarsene essendo in piena corsa per la salvezza.

L'Inter sarebbe interessata a David

L'Inter è in cerca di rinforzi per l'attacco visto il probabile addio di Alexis Sanchez e i dubbi su Lautaro Martinez, accostato a diversi top club europei nelle ultime settimane. Si è parlato molto di Gianluca Scamacca e Paulo Dybala, ma i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su un altro talento emergente del calcio mondiale.

Trattasi di Jonathan David, giovane attaccante classe 2000 arrivato al Lille per sostituire Osimhen due anni fa. In questa stagione il canadese ha dimostrato di poter già fare la differenza in Champions League, avendo realizzato tre reti in sei partite, a fronte di dodici gol messi a segno in 24 partite di Ligue 1,

La bottega del club francese è molto cara, come dimostrato negli anni scorsi, e sicuramente il club non lascerà andare tanto facilmente il proprio centravanti, acquistato dal Gent per quasi 30 milioni di euro.

La sua valutazione si aggira tra i 40 e i 50 milioni di euro, ma occhio all'inserimento di una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. I nomi giusti potrebbero essere quelli di Satriano e Agoumé, che tanto bene stanno facendo al Brest proprio in Francia, valutati complessivamente tra i 10 e i 15 milioni di euro.

Napoli starebbe pensando a Joao Pedro

Anche il Napoli, come l'Inter, starebbe già lavorando in vista della prossima estate per rinforzare l'attacco. Gli azzurri avrebbero messo gli occhi su Joao Pedro, attaccante italo brasiliano che vorrebbe fare il grande salto in una big che gioca le coppe europee la prossima stagione. I partenopei avevano fatto un sondaggio a gennaio, ma il Cagliari ha chiuso le porte ritenendolo fondamentale per la corsa salvezza. Discorso diverso per la prossima estate, quando il giocatore potrebbe salutare la Sardegna. Il club di De Laurentiis potrebbe mettere sul piatto 10 milioni di euro e il cartellino di Petagna per cercare l'intesa con i rossoblu. In questo modo il Cagliari avrebbe una prima punta di tutto rispetto e un buon tesoretto da reinvestire per rinforzare la rosa.