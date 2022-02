La Juventus racimola un solo punto nel 26°turno di Serie A. I bianconeri, favoriti sulla carta per il derby contro il Torino, non sono riusciti a centrare la vittoria, impattando con l'undici di Juric. La partita è finita 1-1.

Juventus-Torino, Belotti risponde a De Ligt

Eppure le cose si erano messe bene per la Vecchia Signora, andata in vantaggio grazie alla rete di Matthijs de Ligt nella prima frazione di gioco.

Rete che non ha cambiato la partita Juventus, rimasta indietro ad aspettare il Torino per eventualmente ripartire in contropiede. E così, il Toro è tornato alla carica con il suo giocatore più rappresentativo e che più è mancato in queste giornate: il "Gallo" Belotti, autore di un gran gol in mezza rovesciata al minuto della ripresa.

Nell'occasione è stato decisivo l'errore di Alex Sandro, rimasto fermo mentre Belotti si smarcava abilmente, trafiggendo un incolpevole Szczesny. La sfida è andata avanti fino al novantesimo con i bianconeri alla ricerca del gol vittoria, gol che non è arrivato (a differenza dell'andata quando Locatelli aveva fatto esultare Allegri a pochi minuti dalla fine).

Grazie a questo punto la Juve resta al quarto posto con 47 punti e attende la trasferta di Firenze dell'Atalanta. I bergamaschi, attesi dal recupero con il Torino, possono potenzialmente salire a 50 punti, ovvero tre lunghezze sopra la Juve. Il Torino invece, resta momentaneamente al decimo posto a quota 33 punti.

Juve-Torino, Allegri non viene premiato dal tridente Morata, Vlahovic, Dybala

Allegri ha optato nuovamente per il tridente offensivo composto da Vlahovic, Morata e Dybala. La prestazione complessiva è stata condizionata dall'infortunio, l'ennesimo, dell'argentino, uscito dal terreno di gioco dopo 54 minuti. I bianconeri non hanno creato molte occasioni e quando sono riusciti a superare la metà campo, hanno sfruttato malamente la superiorità finendo per sbagliare l'ultimo passaggio.

Lo stesso Vlahovic è apparso in affanno, tanto da indurre il mister a sostituirlo per lasciare spazio a un opaco Kean.

Il pareggio esalta il Torino, abile a rimanere in partita ed a sfruttare l'unica vera palla gol avuta a disposizione.

Juventus, dopo il derby arriva il Villareal

La strada per la qualificazione alla prossima Champions League si fa sempre più in salita per Massimiliano Allegri.

Intanto, il tecnico livornese dovrà riorganizzare i suoi uomini in vista del match di andata degli ottavi di Champions League contro il Villarreal, previsto martedì 22 febbraio.

Una partita che i bianconeri attendono da un anno a questa parte, ovvero da quando il Porto è riuscito a eliminare la Juventus di Pirlo agli ottavi di finale della massima competizione europea.