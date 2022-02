La Juventus è attesa da diversi match importanti a febbraio. Prima il derby contro il Torino, poi l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal, chiuderà poi il mese il match di campionato contro l'Empoli.

Soprattutto dopo gli acquisti importanti di Denis Zakaria e Dusan Vlahovic, che hanno dato qualità e consapevolezze alla squadra di Allegri migliorando anche le prestazioni degli altri giocatori bianconeri. A parlare degli ottavi di finale di Champions League fra Villarreal e Juventus è stato Alessio Tacchinardi. In una recente intervista l'ex centrocampista bianconero ha parlato della formazione che Massimiliano Allegri potrebbe schierare contro gli spagnoli.

Secondo l'ex centrocampista il tecnico toscano potrebbe affidarsi soprattutto a giocatori fisici, non dando troppa rilevanza al bel gioco. Secondo Tacchinardi la Juventus non giocherà mai bene, in quanto Allegri sa costruire soprattutto formazioni che lottano e che mettono la palla in area di rigore avversaria per fare gol.

L'ex centrocampista Tacchinardi ha parlato degli ottavi di finale Villarreal e Juventus

"Allegri sa costruire squadre che lottano e che mettono la palla in area da rigore avversaria per fare gol. Non raccontiamoci favole, questa Juventus non giocherà mai bene", sono queste le dichiarazioni di Alessio Tacchinardi in una recente intervista in riferimento agli ottavi di Champions League fra Villarreal e Juventus.

Secondo l'ex centrocampista Allegri schiererà una squadra molto fisica, che farà della lotta uno dei punti di forza. Ha sottolineato: ' Con Zakaria si va verso una formazione di 6-7 giocatori da un metro e novanta'.

Tacchinardi ha poi elogiato Vlahovic, sottolineando che gli ricorda molto Gianluca Vialli.

Alessio Tacchinardi ha confrontato la Juve attuale con quella campione d'Europa nel 1996

Alessio Tacchinardi ha confrontato la Juventus di Massimiliano Allegri con quella che ha vinto la Champions League nel 1996.

L'ex centrocampista ha aggiunto: 'Della Juventus attuale forse solo De Ligt giocherebbe titolare nella squadra campione d'Europa nel 1996'.

Secondo Tacchinardi la squadra bianconera deve giocare gli ottavi di finale di Champions League con la volontà di dimostrare la forza, senza far palleggiare gli spagnoli, 'se il Villareal palleggia ti fa ballare', ha sottolineato. La Juventus giocherà l'andata degli ottavi di finale di Champions League in terra spagnola, il ritorno invece è previsto all'Allianz Stadium di Torino il 16 marzo.