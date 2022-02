Saranno settimane importanti quelle della Juventus non solo per il calcio giocato ma anche per le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno. Sono cinque quelli che rischiano di lasciare la società bianconera a parametro zero. Parliamo di Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. Il primo giocatore che potrebbe prolungare con la Juventus è il colombiano, considerato molto importante dal tecnico Massimiliano Allegri. Attualmente guadagna circa 4 milioni di euro a stagione, la Juventus potrebbe offrirgli un ingaggio da circa 3 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2024.

Non è da scartare la possibilità che il contratto sia di una sola stagione con opzione per quella successiva. Possibilità che scatterebbe al raggiungimento di obiettivi facili. Potrebbero essere le presenze o eventualmente il numero di assist.

Il colombiano ha sempre dimostrato nelle ultime stagioni di essere un giocatore decisivo nel fornire assist ai suoi compagni. Inoltre ha segnato anche gol importanti, basti pensare ai due realizzati contro l'Inter la scorsa stagione. Cuadrado potrebbe anticipare Paulo Dybala nel rinnovare il contratto con la Juventus in scadenza a giugno.

Il colombiano potrebbe prolungare il contratto con la Juventus fino a giugno 2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei cinque giocatori in scadenza a giugno il primo a prolungare la sua intesa contrattuale con la Juventus potrebbe essere Juan Cuadrado.

Il colombiano potrebbe firmare per due stagioni, fino a giugno 2024, andando a guadagnare circa 3 milioni di euro netti a stagione più bonus. C'è anche la possibilità di prolungamento di contratto per una sola stagione con opzione per quella successiva. Dopo il colombiano potrebbe toccare a Dybala, per il quale si parla di un ingaggio da 8 milioni di euro a stagione più 2 milioni di euro di bonus fino a giugno 2026.

La Juventus vorrebbe però risparmiare nel pagamento delle commissioni per l'agente sportivo del giocatore Jorge Antun, si parla di una somma di circa 5 milioni di euro.

La situazione contrattuale di Bernardeschi, Perin e De Sciglio

La Juventus dovrà lavorare anche alla situazione contrattuale di altri giocatori in scadenza a giugno.

Bernardeschi attualmente guadagna circa 4 milioni di euro netti a stagione, la società bianconera potrebbe offrirgli un ingaggio da circa 3 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2026. Possibile diminuzione dello stipendio anche per Perin, che attualmente guadagna 2,5 milioni di euro a stagione ma con il prolungamento di contratto potrebbe avere uno stipendio di circa 2 milioni di euro a stagione. Più o meno la stessa offerta per De Sciglio, schierato titolare nelle ultime partite dal tecnico Massimiliano Allegri. Entrambi potrebbero prolungare per diverse stagioni.