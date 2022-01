La Juventus è certamente tra le grandi protagoniste di questo Calciomercato invernale. La società bianconera ha rinforzato la rosa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri, con acquisti importanti e di qualità, che possano aumentare il tasso tecnico dell'organico.

Dopo l'arrivo di Dusan Vlahovic, che ha certamente aumentato il peso offensivo, la Vecchia Signora ha effettuato un altro colpo a centrocampo, completando la trattativa per Denis Zakaria, centrocampista svizzero prelevato dal Borussia Moncheglabach. L'operazione si è conclusa attorno alla cifra di 7 milioni di euro, in maniera specifica 3,5 milioni più 4 bonus; per il mediano classe 96' un contratto da tre milioni di euro fino al 2026.

Un acquisto intelligente da parte dei bianconeri che dopo le cessioni di Bentancur e Kulusevski al Tottenham di Antonio Conte per una cifra totale intorno ai 65-70 milioni di euro, si sono assicurati un ottimo centrocampista, che assieme a Locatelli, possa completare la mediana a disposizione di Max Allegri.

In mattinata, il centrocampista ha svolto le visite di rito al JMedical, ed è pronto a firmare il contratto che lo legherà al club bianconero per i prossimi quattro anni.

Juve, fatta per Gatti. Ultimo assalto a Nandez. Arsenal su Morata

Non è finita qui. Dopo Zakaria, i bianconeri sono sempre molto attivi sul fronte mercato, per completare la rosa a disposizione di Allegri.

Nelle scorse ore, la società juventina ha chiuso anche per Federico Gatti, difensore italiano in forza al Frosinone, che era ad un passo dal vestire la maglia del Torino ma l'interesse della Juventus ha cambiato le carte in tavola.

I bianconeri sono riusciti a strappare il si del calciatore e accordarsi con il Frosinone per una cifra attorno ai 10 milioni di euro, 7,5 milioni più 2,5 di bonus; il calciatore resterà altri sei mesi al Frosinone, per poi iniziare la sua avventura bianconera la prossima estate ed essere così a disposizione di Allegri, con l'obiettivo di ritagliarsi uno spazio importanti.

La Vecchia Signora starebbe inoltre effettuando gli ultimi tentativi per Naithan Nandez, eclettico centrocampista uruguaiano in forza al Cagliari. Visto il poco tempo per completare l trattativa, l'affare sembrerebbe complicato, ma il direttore sportivo Cherubini sta tentanto l'ultimo colpo last-minute.

Infine, sul fronte cessioni, attenzione alla situazione legata ad Alvaro Morata: con l'arrivo di Vlahovic, l'attaccante spagnolo ha perso i gradi della titolarità, e potrebbe lasciare Torino nelle prossime ore.

Dopo il passaggio sfumato al Barcellona, ci starebbe provando l'Arsenal, a caccia di un sostituto di Aubemayang passato proprio ai blaugrana.

Difficile l'addio del nove bianconero viste le poche ore di mercato, ma le sorprese potrebbe essere dietro l'angolo.