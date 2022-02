La Juventus è stata la protagonista del Calciomercato invernale con gli acquisti di Federico Gatti. Denis Zakaria e Dusan Vlahovic. Tutti giocatori giovani e di qualità che potrebbero essere utili non solo per il presente e per il futuro. Il difensore arriverà a giugno, è rimasto in prestito al Frosinone. Gli investimenti su giovani di qualità potrebbe esserci anche nel calciomercato estivo ma sarà importante anche effettuare cessioni. La società bianconera vorrebbe alleggerire il monte ingaggi e possibilmente monetizzare dalle vendita dei cartellini.

Si è parlato molto nelle ultime settimane anche del futuro professionale di Alvaro Morata, che sarebbe stato vicino a trasferirsi al Barcellona a gennaio dopo l'arrivo di Vlahovic alla Juventus. Alla fine però la mancata intesa economica fra società catalana e Atletico Madrid non ha agevolato il trasferimento. La permanenza di Morata ha trovato il gradimento di Massimiliano Allegri, che stima molto lo spagnolo. Non è un caso si parli di una Juventus con Morata e Vlahovic titolari. Secondo la stampa spagnola il tecnico toscano vorrebbe la conferma di Morata anche a giugno. Non sarà facile in quanto la Juventus dovrebbe investire circa 35 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Potrebbe però presentare un'offerta minore con la speranza che l'Atletico Madrid possa accettarla.

Il tecnico Allegri vorrebbe la conferma di Morata a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus vorrebbe riscattare il cartellino di Alvaro Morata. Allegri avrebbe chiesto la conferma dello spagnolo, che con l'arrivo di Vlahovic potrebbe giocare sulla fascia. In questo modo garantirebbe un supporto importante nel settore avanzato ma anche un aiuto concreto nel difendere.

La società bianconera per riscattarlo dovrebbe pagare circa 35 milioni di euro ma secondo le ultime notizie di mercato potrebbe offrire circa 18 milioni di euro. Difficile che l'Atletico Madrid possa accettarla, molto dipenderà dalla seconda parte di stagione di Morata. Non è da scartare però la possibilità che le parti possano trattare un prezzo minore per l'acquisto a titolo definitivo del cartellino dello spagnolo.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare cessioni importanti a giugno per agevolare investimenti soprattutto a centrocampo e in difesa. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Arthur Melo, Alex Sandro e De Ligt. Il difensore olandese potrebbe garantire una somma di circa 100 milioni di euro. Per quanto riguarda invece gli acquisti la Juventus potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Fra i giocatori seguiti ci sono Alessio Romagnoli, Luiz Felipe, Paul Pogba e Frank Kessié.