La sconfitta contro il Villarreal è ancora uno degli argomenti più discussi sui social in casa Juventus. Tanti addetti ai lavori hanno criticato i giocatori, ma anche Massimiliano Allegri, considerato il principale responsabile del gioco non ideale della squadra bianconera. Dopo un primo tempo discreto la Juventus non è riuscita a incidere, subendo il primo gol su rigore a 20 minuti dalla fine e poi subendo altre due reti, sino allo 0-3 finale.

Una disfatta inattesa, anche considerato l'avversario affrontato, il Villarreal, ritenuto al momento del sorteggio come una squadra tutto sommato abbordabile e sicuramente meno forte dal punto di vista tecnico rispetto alla Juventus.

Nel post partita Danilo ha chiesto scusa ai tifosi, mister Allegri invece ha in parte giustificato la prestazione dei suoi giocatori, sottolineando che per 70 minuti la Juventus ha fatto una prestazione importante.

Anche Leonardo Bonucci, indisponibile per la sfida contro il Villarreal, ha voluto dire la sua nel post match utilizzando il suo account ufficiale di Instagram. Il difensore ha sottolineato che assistere da spettatore al match gli ha fatto capire come sia difficile subire un'eliminazione da tifoso. Per questo a nome della squadra ha voluto chiedere scusa a tutti i sostenitori della Juventus.

Il difensore Bonucci ha parlato sui social dopo la sconfitta della Juventus contro il Villareal

"Vivere questo tipo di partite da fuori per la prima volta in carriera e non poter essere in campo, mi fa capire cosa provano i nostri tifosi in queste serate e chiedere scusa a tutti è l’unica cosa da fare in questo momento", è questo il messaggio di Leonardo Bonucci dopo la sconfitta dei bianconeri negli ottavi di finale di Champions League contro il Villareal.

Il difensore ha poi aggiunto: "Dobbiamo però, tutti insieme, trasformare questa delusione e questa frustrazione in rabbia per affrontare il resto delle partite e prenderci gli obiettivi che sono rimasti. #FinoAllaFine".

D'altronde ci sono ancora obiettivi concreti da raggiungere in questa stagione, prima di tutto conquistare la partecipazione alla Champions League anche nella stagione 2022-2023.

Gli obiettivi stagionali sono i primi quattro posti in campionato e la vittoria della Coppa Italia

Attualmente la Juventus è quarta in classifica con 7 punti di vantaggio sulla Lazio quinta e 8 punti sull'Atalanta, sesta che però ha una partita da recuperare. Per questo potenzialmente i bergamaschi potrebbero essere distanti solo 5 punti.

L'altro obiettivo stagionale della Juventus è arrivare in finale di Coppa Italia e possibilmente vincerla. Ad aprile ci sarà il ritorno della semifinale contro la Fiorentina con i bianconeri che partono dal 1-0 del Franchi di Firenze grazie all'autogol di Venuti. Se dovesse qualificarsi in finale, la formazione bianconera sfiderà la vincente del match fra Milan e Inter.