La Juventus, questa sera 22 febbraio, sarà in campo per affrontare il Villarreal in Champions League. Per questa partita, Massimiliano Allegri avrà diverse assenze, visto che mancheranno Paulo Dybala, Federico Bernardeschi, Giorgio Chiellini e Daniele Rugani. Per questo motivo, il tecnico della Juventus ha ancora alcuni dubbi. In particolare, i nodi da sciogliere saranno soprattutto a centrocampo: sulla destra dovrebbe esserci Juan Cuadrado mentre in mezzo dovrebbe toccare ad Arthur. Il colombiano avrà il compito di assistere la coppia formata da Alvaro Morata e Dusan Vlahovic.

Novità di formazione

Nel match contro il Villarreal, la Juventus presenterà qualche novità di formazione, anche perché le defezioni in casa bianconera sono parecchie. In particolare, a pesare maggiormente sarà l'assenza di Paulo Dybala. Il forfait dell'argentino non consentirà Massimiliano Allegri di schierare il tridente pesante. Dunque, in Champions League l'attacco bianconero sarà guidato da Alvaro Morata e Dusan Vlahovic. Per supportare il 9 e il 7 della Juventus, il tecnico livornese dovrebbe affidarsi a Juan Cuadrado che agirà sulla corsia di destra a centrocampo. Ma il colombiano avrà anche il compito di spostarsi il più possibile in avanti proprio per fornire le palle giuste a Morata e Vlahovic.

Nella mediana bianconera, insieme a Juan Cuadrado, dovrebbero agire Denis Zakaria, Arthur e Adrien Rabiot. Il brasiliano è favorito su Manuel Locatelli che nelle ultime partite è apparso un po' in calo, mentre sulla sinistra Arthur sembra in vantaggio su Weston McKennie. Anche in difesa ci saranno delle novità visto che mancheranno Giorgio Chiellini e Daniele Rugani, mentre Leonardo Bonucci è a disposizione ma partirà solo dalla panchina.

Per questo motivo accanto a Matthijs De Ligt ci sarà Danilo, sulle fasce invece, agiranno Mattia De Sciglio e Alex Sandro.

Probabile formazione della Juventus (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Rabiot; Morata, Vlahovic.

Del Piero carica Vlahovic

Questa sera 22 febbraio, Dusan Vlahovic farà il suo esordio in Champions League.

Nella conferenza stampa della vigilia, però, Massimiliano Allegri ha voluto proteggere DV7 che è ancora giovane e non deve avere tutta la pressione addosso. Di Dusan Vlahovic ne ha parlato anche Alessandro Del Piero: "Gli auguro di fare un gol alla Del Piero, a giro sotto il sette, come quella volta a Dortmund", ha detto Pinturicchio alla Gazzetta dello Sport. Adesso, però, per Vlahovic e i suoi compagni e tempo di restare chiusi in ritiro e concentrarsi in vista della gara contro il Villarreal. Inoltre, nell'hotel bianconero, questa mattina, c'è stata la visita dell'agente di Alvaro Morata che ha incontrato Federico Cherubini.