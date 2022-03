La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato a giugno, confermando l'ottimo Calciomercato portato avanti a gennaio. Gli arrivi di Federico Gatti, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic ne sono la dimostrazione, investimenti attutiti dalle cessioni di Bentancur e Kulusevski al Tottenham e di Ramsey al Glasgow Rangers. Ci attendiamo quindi rinforzi importanti durante il calciomercato estivo ma gran parte di questi dipenderanno anche dell'alleggerimento della rosa che la società bianconera riuscirà ad effettuare. Ci sono diversi giocatori che non Sarebbero considerati utili al progetto sportivo del presente e per il futuro sia per motivi anagrafici che contrattuali.

E' il caso di Alex Sandro ma anche quello di Adrien Rabiot, che è più giovane di 4 anni rispetto al brasiliano ma entrambi hanno il contratto in scadenza a giugno 2023. Per questo una loro eventuale cessione a fine stagione potrebbe essere l'ultima possibilità di monetizzazione dalla cessione del loro cartellino. A proposito del centrocampista francese, dopo mesi in cui se ne parla potrebbe concretizzarsi la partenza durante il calciomercato estivo. Ci sarebbe infatti l'interesse concreto del Barcellona, che starebbe cercando di rinforzare in maniera importante il centrocampo. I catalani potrebbero acquistare a parametro zero dal Milan Franck Kessié e dalla Juve Adrien Rabiot.

Il centrocampista Rabiot potrebbe trasferirsi al Barcellona a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli il Barcellona potrebbe acquistare Adrien Rabiot durante il calciomercato estivo. Il francese va in scadenza a giugno 2023 ed una sua partenza a giugno potrebbe essere l'ultima possibilità per monetizzare in maniera importante dalla cessione del suo cartellino.

La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro ma con un'offerta di 20 milioni di euro potrebbe lasciare Torino. Una partenza che garantirebbe una somma da investire sul mercato ma anche un alleggerimento evidente del monte ingaggi considerando che Rabiot è uno dei giocatori che più guadagna della rosa bianconera.

Il suo stipendio annuale è di circa 7 milioni di euro netti a stagione. La sua partenza potrebbe agevolare l'arrivo di Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Potrebbe arrivare anche un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ed un difensore da affiancare a Matthijs de Ligt.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo con Jorginho, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2023. Altro nome che piace è quello di Frenkie de Jong del Barcellona, che potrebbe lasciare la società catalana se dovessero essere confermati gli acquisti di Kessié e Rabiot. Per quanto riguarda invece la difesa la Juventus affiancare a Matthijs de Ligt uno fra Antonio Rudiger e Nikola Milenkovic.