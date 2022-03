Arriva una notizia di Calciomercato in casa Crotone: il club calabrese ha ufficializzato nelle scorse ore l'ingaggio dell'attaccante svincolato Emre Gural. Il classe 1989 turco andrà a sostituire in rosa l'infortunato attaccante Samuele Mulattieri, alle prese con il recupero alla spalla sinistra dopo l'infortunio subito nel match casalingo contro il Frosinone. Il nuovo acquisto ha già effettuato il primo allenamento con la squadra presso il Centro Sportivo "Antico Borgo".

Crotone, rinforzo dalla Turchia

L'acquisto di Emre Gural rappresenta un rinforzo a sorpresa a sette giornate dalla fine del campionato da parte del Crotone.

Si tratta di un calciatore svincolato con esperienza soprattutto in Turchia.

Nella scorsa stagione la punta ha vestito la maglia dell'Ankaragucu, collezionando 26 presenze e 4 reti. In precedenza aveva militato con diverse formazioni turche di massima serie, mentre in gioventù aveva giocato per alcuni anni in Germania, paese in cui è nato.

Per lui l'arrivo in Italia rappresenta di fatto una chance per ripartire, con la possibilità di poter giocare nel torneo cadetto e provare a contribuire alla conquista della salvezza, obiettivo della formazione calabrese nonostante la penultima posizione in classifica alle spalle di Vicenza, Cosenza e Alessandria.

Modesto alle prese con le assenze

A pesare in casa Crotone sono inoltre le positività di elementi dello staff tecnico e della rosa al Covid-19.

Nei giorni scorsi un giro di tamponi aveva portato all'individuazione di 10 soggetti positivi, gli stessi verranno ripetuti fino alla vigilia della sfida con la speranza per il tecnico Francesco Modesto di poter recuperare quanto più calciatori possibile.

Il Crotone ospiterà domenica 3 aprile alle ore 15:30 il Perugia allo Stadio Comunale "Ezio Scida".

Un match che nel girone d'andata vide gli umbri vincere per 2-0 al "Renato Curi" con le reti siglate da Lisi e Matos.

Ursino crede nella salvezza

Intanto nelle scorse ore a prendere la parola ai microfoni di Twm Radio è stato il direttore sportivo del Crotone, Beppe Ursino che ha voluto soffermarsi sugli eventuali risvolti che la retrocessione in Lega Pro avrebbe sui bilanci e sul futuro della società rossoblù: "Siamo una società modello, senza debiti e con pagamenti puntualissimi: quando viene la COVISOC, guarda il bilancio e se ne va. Conoscendo lavoro e la perseveranza del presidente Gianni Vrenna non si scoraggerebbe, ma sarebbe comunque una grossa perdita per una città che vive di calcio".