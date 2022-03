Allegri non sta riscuotendo il successo che si pensava e molti tifosi vorrebbero che la Juventus cambi guida tecnica. Nella giornata di oggi alcune agenzie di scommesse hanno inserito a sorpresa un nome nuovo per il successore dell'allenatore toscano, quello di Alex Del Piero.

Del Piero quotato come prossimo allenatore della Juventus

Quando si parla di bandiere non si può non citare il nome di Alex Del Piero. Il quarantasettenne di Conegliano rappresenta in tutto e per tutto la Juventus. I suoi anni dedicati alla maglia della Vecchia Signora rimangono indelebili ed il suo forzato distacco dal club piemontese non è andato giù alla grandissima maggioranza dei tifosi.

Tanti sognano da tempo un suo ritorno alla casa base e la notizia uscita oggi, potrebbe far sperare i supporter bianconeri. Perché Del Piero ha da poco finito il corso per diventare allenatore e potrà dunque guidare una squadra professionistica. Questo evento ha fatto il giro del mondo e diverse agenzie di scommesse hanno cavalcato l'onda, quotando il "Pinturicchio" come prossimo allenatore della Juventus.

Allegri e quel rapporto mai decollato con una parte della tifoseria della Juventus

Allegri in questa sua seconda avventura con la Juventus non sta riscuotendo il successo che ebbe quando dal Milan passò alla Vecchia Signora. Il tecnico toscano è inviso da una parte piuttosto copiosa della piazza bianconera per diversi motivi.

Certamente la prematura uscita dalla Champions League del club piemontese ha fatto storcere il naso a tantissimi tifosi. Il Villareal era certamente un avversario battibile ed il suo posizionamento in Liga fa intendere come quelli del sottomarino giallo, non stiano attraversando la loro miglior stagione. Eppure il risultato nella seconda partita è stato netto e roboante.

Inoltre, molti supporter della Juventus, hanno cominciato a paragonare i risultati dei tanto vituperati predecessori di Max Allegri, facendo notare come sia Sarri che Pirlo, hanno riscosso dei successi degni di nota mentre l'attuale allenatore bianconero potrà al massimo trionfare in Coppa Italia e qualificarsi per la prossima Champions League.

Ovviamente tali accuse vanno contestualizzate con l'anno che stiamo vivendo, visto che Allegri in carriera ha vinto molto di più dei succitati colleghi. Inoltre al tecnico toscano, una parte del pubblico juventino imputa di attualizzare un gioco troppo poco propositivo e che la filosofia del "Corto Muso" stia diventando un mantra difficile da digerire.

Calciomercato Juventus, per il post Dybala osservati i profili di Asensio e Depay

Nel frattempo, in sede di Calciomercato, la Juventus starebbe osservando diversi profili per il post Dybala. AI bianconeri piacerebbe Asensio, valutato circa 60 milioni dal Real Madrid e Memphis Depay. Sull'olandese la Vecchia Signora si sarebbe mossa in anticipo ed avrebbe un vantaggio piuttosto amplio sulle rivali.