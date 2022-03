Il Crotone gioca bene, vince con merito e ottiene tre punti vitali in ottica salvezza. Finisce 2-0 il match della 30esima giornata di Serie B con la squadra di Francesco Modesto che accorcia sensibilmente il margine dalle formazioni che seguono in classifica. Tre punti frutto delle reti portare a segno da Maric e Golemic, in una gara ben gestita dal primo all'ultimo minuto. A fine partita a prendere la parola è stato il presidente rossoblù, Gianni Vrenna.

Un Crotone ancora vivo

La vittoria contro il Frosinone nel turno infrasettimanale ha messo in luce un Crotone ancora vivo e capace di conquistare ancora punti da qui a fine torneo.

Una squadra che continua a rimanere penultima in graduatoria ma che può ancora contare su otto gare a disposizione per cercare di agganciare il treno dei play-out. Per i rossoblù si tratta della terza vittoria stagionale con nota positiva la mancanza di reti subite, una rarità negli ultimi due anni per il Crotone. A guidare al momento la zona valida per gli spareggi sono Cosenza e Alessandria con rispettivamente 24 e 25 punti all'attivo, anche se i Lupi dovranno recuperare la sfida casalinga contro il Benevento, gara della 28esima giornata.

Crotone, Vrenna crede nella salvezza

È un presidente Gianni Vrenna felice per la vittoria ma amareggiato per l'epilogo finale della serata, con la contestazione dei tifosi che ha portato per due volte a una sospensione, per fortuna temporanea, della gara contro il Frosinone.

"Alla squadra e all’allenatore ho chiesto un finale di campionato dignitoso, ancora non è finita - ha spiegato il presidente - Fin quando la matematica non ci darà per spacciati può succedere di tutto. I tifosi? Non ne voglio parlare in questo momento, parleremo a fine stagione. Ricucire lo strappo? Non ho nulla contro di loro, forse sono loro ad avere qualche problema con me.

Ci sono ancora otto gare in programma, saranno otto finali da giocare al massimo per alimentare la speranza".

Crotone atteso dal Monza

La stagione del Crotone proseguirà ora con la sfida di sabato 19 marzo nella trasferta dello "U-Power Stadium" in casa del Monza dell'ex tecnico rossoblù Giovanni Stroppa. Una gara sulla carta difficile ma che potrebbe riservare delle sorprese.

Già nel girone d'andata gli "Squali" riuscirono a frenare il Monza all'Ezio Scida, strappando un 1-1 finale. La sfida fu decisa dalle reti di Colpani per i brianzoli e Donsah per gli squali. A distanza di un girone le due formazioni torneranno ad affrontarsi. I rossoblù possono contare su una tradizione favorevole: nei tre precedenti in Serie B il Crotone ha sempre ottenuto punto, conseguendo due vittorie e un pareggio.