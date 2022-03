In vista del Calciomercato estivo in casa Inter il reparto sotto osservazione è l'attacco: visti i problemi realizzativi in questa stagione, la dirigenza interista sta lavorando sul fronte mercato per regalare ad Inzaghi un bomber di rendimento sicuro, capace di poter concretizzare tutta la mole di gioco creata. Oltre ai nomi di Scamacca e David, nelle ultime ore i nerazzurri stanno monitorando anche la pista legata a Robert Lewandowski, attaccante polacco e bomber del Bayern Monaco che a fine stagione potrebbe lasciare la Germania e iniziare una nuova esperienza.

Idea Lewandowski per i nerazzurri

Infatti Robert Lewandowski non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il club bavarese e potrebbe cambiare aria in estate: l'Inter sta monitorando la situazione con grande attenzione e potrebbe intavolare una trattativa con il club tedesco, mettendo sul piatto il cartellino di Lautaro Martinez, richiesto da diversi top club europei come Chelsea e Manchester United.

La trattativa sembrerebbe complicata per due motivi: il primo legato all'alto ingaggio percepito dal bomber polacco in Baviera, ma soprattutto alla possibile asta che potrebbe scatenarsi in caso di addio di Lewandowski dal Bayern Monaco, con il Paris Saint Germain che potrebbe essere interessato in caso di possibile addio di Kylian Mbappè, che sarebbe pronto a trasferirsi al Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Inter, si lavora al rinnovo di Skriniar

Oltre ai possibili acquisti nella prossima sessione estiva di calciomercato, l'Inter sta lavorando sul fronte rinnovi per blindare i calciatori più importanti della rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

La dirigenza interista sarebbe pronta a negoziare il rinnovo di Milan Skriniar, perno della difesa nerazzurra e pedina fondamentale per il 3-5-2 di Simone Inzaghi.

Il centrale slovacco ha il contratto in scadenza nel 2023 e dopo la 200^ presenza con la maglia dell'Inter, sarebbe pronto prolungare il suo contratto e continuare l'esperienza a Milano. L'Inter non ha fretta ma ha tutta l'intenzione di prolungare il contratto all'ex Sampdoria, visto l'interesse di alcuni top club inglesi, in particolare del Tottenham di Antonio Conte, che stima molto Skirniar.

Più spinosa è invece la situazione legata ad Ivan Perisic, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto: l'esterno croato sarebbe nel mirino dell'Atletico Madrid.