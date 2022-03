Rinforzare l'organico a disposizione del tecnico rossonero Stefano Pioli. E' questa l'intenzione del Milan, che sta lavorando sul fronte mercato per puntellare la rosa cosi da rimanere competitivi in Italia e ritagliarsi uno spazio importante in Europa.

Visto il probabile addio di Frank Kessie a fine stagione, la dirigenza rossonera sta lavorando per rinforzare il centrocampo a disposizione del tecnico Stefano Pioli. Tra i nomi sul taccuino di Maldini e Massara ci sarebbe anche quello di Julian Weigl, centrocampista tedesco in forza Benfica, che si è rilanciato grazie all'esperienza in Portogallo dove è ritornato a giocare con grande continuità.

Il Diavolo sta monitorando la situazione e potrebbe effettuare un'offerta al club portoghese, che valuta il 26enne centrocampista tedesco attorno ai 30-35 milioni di euro. L'ex mediano del Borussia Dortmund è una delle varie alternative all'obiettivo numero dei rossoneri, ovvero Renato Sanches, centrocampista portoghese del Lille, finito nel mirino di diversi top club italiani ed europei.

Milan, accordo con Botman: ingaggio da 3,5 milioni di euro

Oltre il centrocampo, il Milan sta lavorando anche per rinforzare la difesa, con un acquisto che possa puntellare il pacchetto arretrato a disposizione di Stefano Pioli.

Da diversi mesi, l'obiettivo numero è Sven Botman, centrale in forza al Lille, che già nella sessione invernale di Calciomercato sarebbe stato vicino a vestire la maglia del Diavolo.

Nonostante il mancato arrivo, complice le richieste esose del club francese, i rossoneri non hanno mollato la presa sul difensore, intensificando i contatti con l'entourage. Secondo le ultime indiscrezioni, si sarebbe trovato l'accordo con il centrale olandese sulla base di un contratto da 3,5 milioni di euro da stagione.

Ora la trattativa dovrebbe entrare nel vivo, visto che la dirigenza milanista deve trovare un accordo con il Lille, che valuta il proprio totem difensivo una cifra attorno ai 35 milioni di euro.

La società francese non intende scendere sotto tale cifra, visto che il centrale olandese sarebbe nel mirino anche del Newcastle, pronto a sborsare tale cifra per accaparrarsi le prestazioni del numero quattro. Il Milan resta però in vantaggio, visto l'accordo con il giocatore.

Milan, per l'attacco spunta Gouiri del Nizza

Infine, per il reparto offensivo, la dirigenza rossonera in estate vorrebbe regalare a Pioli un altro attaccante da poter alternare ad Olivier Giroud ed al totem Zlatan Ibrahimovic.

Tra i tanti nomi sul taccuino di Maldini e Massara, ci sarebbe anche quello di Amine Gouiri, attaccante francese in forza al Nizza, che si sta ritagliando uno spazio importante nel club francese e dimostra una discreta concretezza sotto porta, come le 10 reti siglate nella Ligue 1.

Il Diavolo segue con attenzione diversi profili giovani: infatti, oltre al classe 2000 in forza al Nizza, i rossoneri stanno monitorando anche le situazione di Isak del Real Sociedad, e Scamacca del Sassuolo, che resta uno degli obiettivi dell'Inter per la prossima stagione.