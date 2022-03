Il futuro di Alexis Sanches potrebbe essere lontano dall'Inter. Infatti, nonostante una seconda parte di stagione con reti importanti come quelle in Supercoppa Italiana contro la Juventus, e l'ultima contro il Torino che ha regalato un punto prezioso alla compagine nerazzurra, il Nino Maravilla potrebbe lasciare Milano ma non l'Italia.

Infatti, sull'attaccante cileno ci sarebbe il forte interesse della Lazio di Maurizio Sarri, che da sempre ha molto stima del numero sette interista. Sanchez andrebbe a rinforzare l'attacco biancoceleste e diventerebbe un'alternativa di lusso non solo per quanto concerne le corsie esterne nel collaudato 4-3-3 del tecnico toscano, ma anche il ruolo di vice Immobile, viste le sue caratteristiche e qualità di giocare anche come falso nueve.

L'ostacolo maggiore è legato all'ingaggio del cileno, che all'Inter percepisce sette milioni di euro. Infatti, per approdare nella Capitale e vestire la maglia biancoceleste, il Nino Maravilla dovrebbe ridursi l'ingaggio. Inoltre, c'è da considerare il forte interesse di altri club europei come il Marsiglia del mentore Jorse Sampaoli, ma anche del Tottenham di Antonio Conte, che potrebbe decidere di virare su Sanchez per rinforzare il reparto offensivo degli Spurs.

Inter, occasioni dal Psg

Intanto, l'Inter sta monitorando con grande attenzione ciò che sta succedendo al Paris Saint Germain, con molti top player che potrebbero lasciare il club parigino a fine stagione. L'eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid potrebbe scatenare una vera e propria rivoluzione, con conseguenze anche sul prossimo mercato estivo.

Infatti, tra i calciatori che potrebbero lasciare c'è Georgino Wijnaldum, centrocampista olandese che non riesce a trovare molto spazio nello scacchiere tattico di Mauricio Pochettino. Per questo, l'ex Liverpool potrebbe provare una nuova esperienza, per rimettersi in gioco e ritornare a giocare con grande continuità.

La dirigenza nerazzurra sta monitorando la situazione per puntellare la mediana a disposizione di Inzaghi, ma deve fare i conti con l'interesse di alcuni top club europei come la Juventus di Max Allegri.

Inter, idea Asllani per la mediana

Sempre per il centrocampo, la società nerazzurra sta lavorando per regalare ad Inzaghi un vice Brozovic, fondamentale per competere su più fronti nella prossima stagione.

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Kristjan Asllani, talento dell'Empoli, che si è ritagliato uno spazio importante nello scacchiere tattico di Andreazzoli.

La valutazione del talento albanese classe 2002 è di 10 milioni di euro, con i nerazzurri che dovranno guardarsi anche dal forte interesse del Milan di Pioli.